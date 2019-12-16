«Куплю убитую квартиру». Интервью с минчанином, который скупает «бабушатники» и зарабатывает на их перепродаже

– На сегодня у нас нет проблем с инвесторами, но есть дефицит подходящих объектов. Как правило, мы рассматриваем перспективные квартиры в плохом состоянии по интересной цене. Беремся за объекты из категории «без ремонта» и переводим их в категорию «под ключ». В связи с этим мы открыты для предложений от агентств недвижимости. Страшный, вонючий объект, который стыдно показывать покупателям, мы не просто купим, а сделаем это быстро, без кредитов и «цепочек». Это супернаходка для агентств недвижимости. Мы готовы покупать их неликвид, делая агентам быстрые сделки.

«За 3 недели подготовим вашу квартиру для быстрой продажи»

Кроме того, компания планирует развить услугу home staging на новом для Беларуси уровне – делать ремонт и предпродажную подготовку объекта быстро и дешево для продавцов недвижимости:

– Если посмотреть на застройщиков, то и они работают по принципам home staging. Так, к примеру, сейчас одним из лидеров является «А-100 Девелопмент» с их концептуальными проектами. И, посмотрите, они также обустраивают презентационные квартиры, дарят эмоции. И это работает. Само по себе направление home staging имеет перспективы и на вторичном рынке жилья. И мы готовы предоставлять продавцам такие услуги за разумные деньги.

Со слов Петра, ремонт квартиры в среднем обойдется продавцу до 250 рублей за квадратный метр с материалами и потянет не более трех недель. Предпродажная подготовка – плюс-минус $350 в зависимости от площади объекта. Это стоимость "под ключ" за размещение абсолютно всех атрибутов хоум-стейджинга, от занавесок до стиральной машины:

– Мы готовы делать ремонт в квартире по отработанным схемам. Из наших материалов, наших цветовых решений, с нашими комплектами мебели. Во всей этой схеме собственник выигрывает не только деньги, но и время. Если смотреть на примере квартиры, в которой мы находимся, то без ремонта она продавалась 3 месяца и ушла нам за $46 тыс. Мы потратили 16 дней и $3,5 тыс. на ее ремонт, продав всего за один день. Доходность составила примерно 10% от сделки, или $ 5 тыс. в эквиваленте. Итого, если бы три месяца назад собственник заказал у нас услугу home staging, он бы отбил потраченные на нее деньги, вышел в плюс и решил свой жилищный вопрос за 17 дней. Даже если бы он ничего не заработал и просто увеличил стоимость квартиры на цену ремонта, он бы сэкономил очень много времени.