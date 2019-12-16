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Генпрокуратура указала на факты коррупции в «Белнефтехиме»

17.12.2019 10:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна «Белнефтехим» представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В «Белнефтехиме» в 2017 году выявлено 26 преступлений против интересов службы, 2018 году — 22, за 10 месяцев 2019 года — 13. Большинство — это случаи взяточничества за лоббирование интересов коммерческих структур в ходе процедур закупок.

Среди привлеченных к уголовной ответственности — бывшие гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба», заместитель гендиректора ОАО «Нафтан», заместитель гендиректора по капитальному строительству ОАО «Белшина», иные должностные лица.

Проверки показали, что система владельческого надзора в концерне в ряде случаев не обеспечивала эффективную защиту экономических интересов государства, создавала предпосылки для коррупционных правонарушений.

Прокуроры установили факты, когда представители государства — работники «Белнефтехима» получали вознаграждения в нарушение законодательства. В частности, в ОАО «Белшина» им выплатили деньги при отсутствии у завода чистой прибыли за первый квартал 2018 года.

Аналогичные нарушения вскрыты при выплате ОАО «Завод горного воска» вознаграждения в 2017—2018 годах.

«Примечательно, что, несмотря на явные несоответствия законодательству, концерн утверждал отчеты представителей государства», — отмечает Генпрокуратура, добавляя, что необоснованно полученные деньги возмещены.

Прокуратура также выявила, что ряд сотрудников ОАО «Могилевхимволокно» в нарушение закона длительное время занимались предпринимательской деятельностью.

В пресс-релизе сообщается о возбужденном прокуратурой Гродненской области в августе 2019 года уголовном деле в отношении члена конкурсной комиссии предприятия — заместителя главного механика ОАО «Гродно Азот», который получил взятку за содействие и покровительство частной структуре при ее участии в закупках.

Выявила прокуратура и случаи сокрытия руководством предприятий концерна информации о коррупционных проявлениях. К примеру, прокуратура Могилевской области установила, что администрация РДУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» не сообщила о хищении более 500 литров топлива на АЗС № 1 в Могилеве в марте 2019 года. После служебной проверки часть топлива списали, а стоимость оставшегося количества удержали с работников автозаправочной станции.

Генпрокуратура потребовала от концерна организовать эффективную работу комиссий по противодействию коррупции, принять меры к исключению коррупционных рисков в договорной работе и при проведении закупок, привлечь к ответственности должностных лиц «Белнефтехима» и подчиненных организаций, которые не соблюдали антикоррупционное законодательство, а также ненадлежащим образом выполнили обязанности по борьбе с коррупцией.

В концерне сообщили, что «приняли конкретные меры к устранению нарушений антикоррупционного законодательства», привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности более 35 работников подчиненных организаций, из которых 14 перевели на нижестоящие должности.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Генпрокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли внесла председателю концерна «Белнефтехим» представление с...
 
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