«ТАПАС» начал строить новый жилой комплекс «Монтерей» в Лебяжьем. Как он будет выглядеть и сколько там стоят квартиры

Продажи квартир в новом комплексе уже открыты. В доме клубного типа можно купить квартиру от $1420 до $1820 за квадратный метр. Цена парковочного места пока формируется, со слов застройщика она будет не дешевле, чем в "Олимпик Парк".

Строительство дома уже началось, сдать комплекс планируют через 16 месяцев. Купить квартиру можно с использованием различных финансовых инструментов: в кредит или лизинг до 20 лет, на условиях беспроцентной рассрочки сроком от 12 месяцев, а также по программе Trade-in (прием вашей квартиры в зачет покупаемой).

Один из потенциальных жителей ЖК «Монтерей» - телеведущий Евгений Булка. Он также посетил презентацию комплекса и, со слов представителей «Тапас», планирует купить квартиру в клубном доме.