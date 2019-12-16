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«ТАПАС» начал строить новый жилой комплекс «Монтерей» в Лебяжьем. Как он будет выглядеть и сколько там стоят квартиры
17.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Тапас» открыл
Проект предполагает три монолитных малоэтажных дома с 90 квартирами площадью от 43 до 168 кв.м. Планировки свободные. Квартиры сдаются без отделки. Название клубного дома «Монтерей» связано с одноименным калифорнийским городом на побережье Тихого океана. Со слов застройщика, в новостройке будет светло и комфортно. В квартирах применяется увеличенное остекление (при ширине окон от 1,5 до 4,5 м и высоте – 2,1 м) из алюминиевого профиля от европейского производителя с заполнением стеклом повышенной прочности. Поэтому каждый квадратный метр квартиры будет насыщен естественным светом. Высота потолков от 3 до 3,3 м.
В клубном доме «Монтерей», как и в «Олимпик Парк» будет реализована концепция «Двор без машин». Для владельцев автомобилей предусмотрен закрытый паркинг на 17 машиномест с возможностью использования зарядных станций для электромобилей. Всего запланировано 60 парковочных мест. Расчет застройщика на то, что жители смогут ставить автомобили на паркинге возле ЖК "Браславский", где сегодня есть вакантные места. Также на территории комплекса появится велопарковка.
Продажи квартир в новом комплексе уже открыты. В доме клубного типа можно купить квартиру от $1420 до $1820 за квадратный метр. Цена парковочного места пока формируется, со слов застройщика она будет не дешевле, чем в "Олимпик Парк".
Строительство дома уже началось, сдать комплекс планируют через 16 месяцев. Купить квартиру можно с использованием различных финансовых инструментов: в кредит или лизинг до 20 лет, на условиях беспроцентной рассрочки сроком от 12 месяцев, а также по программе Trade-in (прием вашей квартиры в зачет покупаемой).
Один из потенциальных жителей ЖК «Монтерей» - телеведущий Евгений Булка. Он также посетил презентацию комплекса и, со слов представителей «Тапас», планирует купить квартиру в клубном доме.
Отметим, что в районе заказника «Лебяжий» «Тапас» построит еще один жилой комплекс. Он появится на территории бывшего рынка «Лебяжий». Это также будет комплекс из малоэтажных домов повышенной комфортности не выше 5 этажей.
Фото: Павел Садовский
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«ТАПАС» начал строить новый жилой комплекс «Монтерей» в Лебяжьем. Как он будет выглядеть и сколько там стоят квартиры
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