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Нацбанк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала

17.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нацбанк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала

Национальный банк Беларуси установил минимальный размер нормативного капитала для банков на первый квартал 2020 года.

Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Норматив повышен с Br57,41 млн до Br58,1 млн.

Небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут заниматься обменно-валютными операциями, куплей-продажей драгметаллов и камней, вести расчетные счета, должны иметь капитал не менее Br630 тыс. (в четвертом квартале 2019 года — Br620 тыс.).

Небанковские кредитно-финансовые организации, привлекающие средства на счета и (или) во вклады (депозиты), — не менее Br3,22 млн (было Br3,18 млн), имеющие право выдавать банковские гарантии, занимающиеся доверительным управлением, факторингом — не менее Br6,48 млн (было Br6,4 млн).

https://www.belta.by
 
 
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Национальный банк Беларуси установил минимальный размер нормативного капитала для банков на первый квартал 2020 года. Такая информация размещена на сайте Нацбанка,...
 
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