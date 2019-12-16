Нацбанк Беларуси повысил минимальный размер нормативного капитала

Источник материала: Вороновская газета





Национальный банк Беларуси установил минимальный размер нормативного капитала для банков на первый квартал 2020 года.

Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Норматив повышен с Br57,41 млн до Br58,1 млн.

Небанковские кредитно-финансовые организации, которые могут заниматься обменно-валютными операциями, куплей-продажей драгметаллов и камней, вести расчетные счета, должны иметь капитал не менее Br630 тыс. (в четвертом квартале 2019 года — Br620 тыс.).

Небанковские кредитно-финансовые организации, привлекающие средства на счета и (или) во вклады (депозиты), — не менее Br3,22 млн (было Br3,18 млн), имеющие право выдавать банковские гарантии, занимающиеся доверительным управлением, факторингом — не менее Br6,48 млн (было Br6,4 млн).