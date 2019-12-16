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«Эти деньги в завод легли - и останутся там». «Айпауэр» не признает иск облисполкома, будут новые суды

17.12.2019 16:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В экономическом суде Брестской области 17 декабря прошло предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр». В качестве третьего лица на стороне исполкома выступает главное управление Министерства финансов по Брестской области, пишет «Брестская газета».


В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию? облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд.

Представители «АйПауэр» в суде заявили, что компания иск не признает и попросили в его удовлетворении отказать.

Один из аргументов, который приводили на суде адвокаты, — что основным документом, на основании которого «АйПауэр» реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В связи с этим, по мнению «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании есть еще полгода.

Кроме того, проект по строительству аккумуляторного завода включен в Государственную программу инновационного развития РБ на 2016−2020. Там сроки еще больше: они включают выход завода на проектную мощность — а это 2021 год.


Как отметили на суде адвокаты компании, деньги выделялись на основании решений облисполкома. Всего было 27 траншей — каждый на конкретные цели и этапы реализации проекта. Все цели, на которые выделялись деньги из инновационного фонда, относятся к первому и второму этапам реализации строительства, сейчас же инвестпроект находится на этапе ввода предприятия в эксплуатацию — это четвертый этап. По мнению юристов, цели, на которые выделялись средства инновационного фонда, достигнуты.

Строительно-монтажные работы на объекте закончены в марте 2019 года, объект в стадии приемки в эксплуатации — и не введен в строй из-за отсутствия заключения государственной экологической экспертизы.

«Завод может быть введен в эксплуатацию в достаточно короткий период времени после того, как будет отменено решение о приостановлении и получено заключение государственной экологической экспертизы», — заявила на суде адвокат компании.

На заседании представители ответчика настаивали, что договор о выделении средств является ничтожным, так как не предусмотрен законодательством. Они постоянно ссылались на инвестиционный договор и утверждали, что срок ввода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года.

«В этой ситуации субсидии — это то, что отдали. Отдали раз и навсегда, если нет нарушений бюджетного законодательства. В нашей ситуации нарушений нет. Т.е. эти деньги в этот завод легли — и они там навсегда», — заявил представитель «АйПауэра».

«Это совсем разные договоры и не имеют друг к другу отношения. По договору о выделении денежных средств „АйПауэр“ брал на себя обязательства — и они не исполнены. Деньги по инвестиционному договору Республика Беларусь не выделяла», — заявил представитель облисполкома.

На вопрос судьи, почему сроки, предусмотренные в инвестдоговоре и в договоре о выделении средств, разные, адвокаты компании сказали, что вместе с доверителем не смогли найти ответ ответ на этот вопрос.

«Мы эту позицию обоснуем в основном судебном заседании», — ответила представитель облисполкома.


Адвокат «АйПауэр» также обратила внимании судьи, что после получения письма из облисполкома о возврате денежных средств, компанию в ответе просила перенести решения этого вопроса на весну 2020 года:

«Проект сейчас в подвешенном состоянии, строительство приостановлено. Судьба проекта не понятна: будет он — не будет, здесь — не здесь. Поэтому „АйПауэр“ просил отсрочить решение вопроса по деньгам. Поскольку с августа по ноябрь исполком в суд не обращался, мы считали, что, наверное, решится судьба проекта в целом — и вопрос по деньгам».

Следующее судебное заседание назначено на 14 января 2020 года.

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

«Все холодное». Мэр Бреста и TUT.BY посмотрели, стоит аккумуляторный завод или втихаря работает

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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Адвокаты компании, которая построила аккумуляторный завод под Брестом, утверждают: у «АйПауэра» еще есть полгода, чтобы ввести завод в эксплуатацию.
 
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