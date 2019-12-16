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«Эти деньги в завод легли - и останутся там». «Айпауэр» не признает иск облисполкома, будут новые суды
17.12.2019 16:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В экономическом суде Брестской области 17 декабря прошло предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр». В качестве третьего лица на стороне исполкома выступает главное управление Министерства финансов по Брестской области, пишет
В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию? облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд.
Представители «АйПауэр» в суде заявили, что компания иск не признает и попросили в его удовлетворении отказать.
Один из аргументов, который приводили на суде адвокаты, — что основным документом, на основании которого «АйПауэр» реализует проект по строительству завода, является инвестиционный договор, который заключен компанией с Республикой Беларусь в лице Брестского облисполкома. В инвестдоговоре с учетом допсоглашений указаны следующие сроки: ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. В связи с этим, по мнению «АйПауэра», обязательства по строительству и вводу завода в эксплуатацию не нарушены, у компании есть еще полгода.
Кроме того, проект по строительству аккумуляторного завода включен в Государственную программу инновационного развития РБ на 2016−2020. Там сроки еще больше: они включают выход завода на проектную мощность — а это 2021 год.
Как отметили на суде адвокаты компании, деньги выделялись на основании решений облисполкома. Всего было 27 траншей — каждый на конкретные цели и этапы реализации проекта. Все цели, на которые выделялись деньги из инновационного фонда, относятся к первому и второму этапам реализации строительства, сейчас же инвестпроект находится на этапе ввода предприятия в эксплуатацию — это четвертый этап. По мнению юристов, цели, на которые выделялись средства инновационного фонда, достигнуты.
Строительно-монтажные работы на объекте закончены в марте 2019 года, объект в стадии приемки в эксплуатации — и не введен в строй из-за отсутствия заключения государственной экологической экспертизы.
«Завод может быть введен в эксплуатацию в достаточно короткий период времени после того, как будет отменено решение о приостановлении и получено заключение государственной экологической экспертизы», — заявила на суде адвокат компании.
На заседании представители ответчика настаивали, что договор о выделении средств является ничтожным, так как не предусмотрен законодательством. Они постоянно ссылались на инвестиционный договор и утверждали, что срок ввода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года.
«В этой ситуации субсидии — это то, что отдали. Отдали раз и навсегда, если нет нарушений бюджетного законодательства. В нашей ситуации нарушений нет. Т.е. эти деньги в этот завод легли — и они там навсегда», — заявил представитель «АйПауэра».
«Это совсем разные договоры и не имеют друг к другу отношения. По договору о выделении денежных средств „АйПауэр“ брал на себя обязательства — и они не исполнены. Деньги по инвестиционному договору Республика Беларусь не выделяла», — заявил представитель облисполкома.
На вопрос судьи, почему сроки, предусмотренные в инвестдоговоре и в договоре о выделении средств, разные, адвокаты компании сказали, что вместе с доверителем не смогли найти ответ ответ на этот вопрос.
«Мы эту позицию обоснуем в основном судебном заседании», — ответила представитель облисполкома.
Адвокат «АйПауэр» также обратила внимании судьи, что после получения письма из облисполкома о возврате денежных средств, компанию в ответе просила перенести решения этого вопроса на весну 2020 года:
«Проект сейчас в подвешенном состоянии, строительство приостановлено. Судьба проекта не понятна: будет он — не будет, здесь — не здесь. Поэтому „АйПауэр“ просил отсрочить решение вопроса по деньгам. Поскольку с августа по ноябрь исполком в суд не обращался, мы считали, что, наверное, решится судьба проекта в целом — и вопрос по деньгам».
Следующее судебное заседание назначено на 14 января 2020 года.
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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«Эти деньги в завод легли - и останутся там». «Айпауэр» не признает иск облисполкома, будут новые суды
Адвокаты компании, которая построила аккумуляторный завод под Брестом, утверждают: у «АйПауэра» еще есть полгода, чтобы ввести завод в эксплуатацию.
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