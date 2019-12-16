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Деловой английский для работы и бизнеса

17.12.2019 18:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Современный мир – это не только общение с соотечественниками, но и с жителями других стран.

Чтобы люди могли понимать друг друга, общество выбрало в качестве международного языка общения – английский. Знать его - обязанность каждого человека.

Английский – это язык, на котором говорят как бизнесмены, туристы, спортсмены, так и актеры, студенты и политики. В общем, все те, кто желает быть на высоте не только в учебе, но и карьере, посещать разные страны и просто жить интересной жизнью.

Крупный международный форум или небольшое мероприятие в любой стране, на любом Интернет-ресурсе – это сомнения и страхи для бизнесмена, но если владеть английским языком, то можно чувствовать себя гораздо более уверенным.

Чем выше уровень знания языка, тем больше шансов получить отличное образование в любой сфере и в любом университете мира.

А еще понимание языка дарит вам следующие возможности:

1) изучать материалы на иностранном языке, имеющиеся в Интернете;

2) читать литературу «заграничных» авторов;

3) общаться с друзьями и коллегами со всех уголков планеты;

4) не только проводить деловые беседы, но и вести переписки;

5) путешествовать по миру и заводить знакомства с новыми людьми в любом, даже самом невероятном, месте.

Один из лучших вариантов выучить иностранный язык – пройти аудио- или видеокурсы.

Онлайн Курс «Бизнес-Английский за 5 Недель»: https://www.bistroenglish.com/biznes-anglijskij-za-5-nedel/

Современной молодежью приветствуется такой формат обучения, потому что она находится в постоянном потоке движения. Многие вещи делаются на ходу: в машине, автобусе, самолете, командировке.

Но пройти курсы – недостаточно. Дополнительно нужно развивать речь, слуховое восприятие и письмо.

Также читайте новости, статьи и даже книги на изучаемом языке. 10 минут в день позволят узнать вам множество новых слов, тем самым пополнить словарный запас. Чтение поможет запомнить, как правильно писать слова и составлять предложения.

В бизнес-беседе важно четко понимать то, что говорит партнер. Для этого нужно заниматься аудированием, например, путем просмотра каналов по профессиональной деятельности на английском языке.

Привыкнув к выражениям, которые используются носителями языка, а также к особенностям деловой речи, вы сможете быстрее воспринимать и усваивать информацию.

Песни, различные шоу, фильмы, сериалы – всё это помогает закрепить навыки. Также интересно бывает сравнивать оригинал произведения с русской озвучкой или переводом.

С развитием возможностей в современном мире каждому человеку нужно совершенствоваться. Если раньше знание иностранного языка было каким-то дополнительным преимуществом, то сейчас – оно превратилось в обязанность для всех членов общества. Ведь иначе ты не добьешься тех высот, о которых мечтаешь.

Прочитав вышеуказанные советы, приступайте к занятиям как можно раньше, тогда вы быстрее добьетесь прогресса и не будете жалеть об упущенных и возможностях.

 
Теги: знакомства
 
 
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