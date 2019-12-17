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«Удивительно иногда распоряжаются на местах: хочу - дам, хочу - не дам». Турчин - о бедах бизнеса в регионе

18.12.2019 16:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ключевыми проблемами развития малого и среднего бизнеса в Минской области являются дефицит кадров, самовольное строительство, дефицит земельных ресурсов для предоставлению бизнесу, проблемы продажи арендаторам объектов недвижимости. Эти вопросы в среду обсуждали на совете по развитию предпринимательства при Миноблисполкоме.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Губернатор Минской области Александр Турчин при этом озвучил основное требование к райисполкомам: если надо, уметь принимать нестандартные решения, и при этом избавиться от субъективизма, вроде «не хочу и не буду продлять договор».

В частности, много проблем у бизнеса возникает с изменением целевого назначения участка, причем для решения иногда требуется решение главы государства.

— Если продаем, к примеру, недостроенную больницу, надо вопрос целевого использования участка решать сразу, а не через сложные схемы. И при этом предупреждать тех, кто претендует на такие объекты. А то продаем амбулаторию, а не факт, что покупатель, как планирует, сможет перепрофилировать ее под магазин. Надо предупреждать об этом при покупке. Возможно, это понятно на уровне государства, но бизнесмену очевидно не всегда, — отметил Турчин.

Часто проблемой для бизнеса становится и требование разработать и утвердить проект реконструкции. Речь обычно идет о зданиях 50−60-ых годов постройки, где все конструкции, проемы и так далее не соответствуют современным нормам. То есть покупателю реконструкция обойдется дороже нового строительства.

Руководство облисполкома указало и на проблемы, которые могут и должны решаться на районном уровне. В том числе — вопросы выкупа предпринимателями арендованного имущества.

— До правительства доходят вопросы, которые не должны даже до облисполкома подниматься! — возмутился заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук.

— Давайте поставим себя на место людей — они в подвешенном состоянии! — призвал Александр Турчин, обсуждая очередную проблему с выкупом в собственность арендуемого помещения в Несвиже.

— Но договоры [аренды] же в итоге продляются, — заверила зампред несвижского райисполкома Ирина Ксеневич.

— Но есть же разница, квартира у вас в собственности, или по годовому договору аренды?! Если у предпринимателя будет собственность, он вложит в нее деньги, сможет оформить залог и получить кредит. Удивительно, как иногда распоряжаются на местах — «хочу — дам, хочу — не дам». Будто это его имущество, а не государственное, — отметил Турчин.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец обратил внимание на то, что кроме понятий «законно» и «незаконно», есть еще понятие «справедливо».

— Об этом говорит и глава государства. К примеру, местным властям объект не нужен. А предпринимателю, арендующему 30% здания, говорят: ты подведи туда отопление, сделай ремонт… Он сделал, работает пять лет. Но в собственность ему продавать объект отказываются. Он просит зачесть [понесенные издержки]… Потом истекает срок аренды, на него подают в суд, и суд выносит совершенно законное решение — выселение. А что еще возможно, если срок аренды закончился, а продлевать его собственник не желает?! Но это не справедливо! — возмутился Швец.

Глава бизнес-союза предложил, если вопрос не решается на районном уровне, к примеру, за месяц, надо докладывать губернатору и принимать окончательное решение.

Турчин в свою очередь предупредил представителей райисполкомов о недопустимости таких «обещаний», вроде «ты ремонтируй, заселяйся, работай, а там решим [вопрос о передаче в собственность]», ведь часто у раздающего обещания чиновника даже нет соответствующих полномочий.

На заседании было отмечено, что доля малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости области по итогам прошлого года составила 32,4% (+3,2 процентных пункта по сравнению с 2015-м). По итогам 2020 года этот удельный вес планируется в пределах 33,5%.

За 10 месяцев нынешнего года количество субъектов малого и среднего бизнеса в области увеличилось на 2650 до 61,182 тысяч субъектов.

Решающим фактором стимулирования формирования и расширения частного предпринимательства в облисполкоме называют финансовую поддержку предпринимательскому сектору, в том числе в рамках программы господдержки малого и среднего предпринимательства Минской области на 2016−2020 годы.

Выдачей льготных кредитов субъектам хозяйствования Минской области занимается Беларусбанк и ВТБ Банк, готовятся соглашения еще с несколькими банками.

 
 
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Ключевыми проблемами развития малого и среднего бизнеса в Минской области являются дефицит кадров, самовольное строительство, дефицит земельных ресурсов для...
 
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