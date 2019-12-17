VOKA объявляет киберпризыв: сыграйте за любимый белорусский футбольный клуб

Пока на футбольных полях Беларуси меняются казавшиеся бессменными чемпионы и открываются новые имена, в виртуальном пространстве тоже стартует яркое событие, связанное с футболом. Уже 21 декабря начинается новый сезон Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA (КЛБ), который совместно проводится медиаплатформой VOKA и киберспортивным холдингoм SGL.

Международная лига для футбольных болельщиков и киберфутболистов КЛБ объединяет уже 16 стран Европы и Азии. Среди них и Беларусь: наши поклонники киберфутбола тоже могут выбрать любимый клуб белорусской футбольной лиги, пройти отборы и в случае победы сразиться в Национальном финале с другими претендентами.

Победители турнира получат приятные призы от VOKA, а чемпион Беларуси – еще и право представить нашу страну в Международном финале против 15 своих «коллег» из других стран.

Участие в турнире абсолютно бесплатное: от игроков требуются лишь Playstation 4, лицензионная FIFA20 и большое желание показать свой уровень владения виртуальным мячом. И хотя турнир виртуальный, его призовой фонд более чем реальный: победители разделят между собой 4 000 долларов США!

Национальный финал Киберфутбольной лиги болельщиков VOKA (КЛБ) пройдет с 25 января по 02 февраля 2020 года. Все матчи видеосервис VOKA покажет в прямом эфире. Трансляции будут доступны эксклюзивно на https://www.voka.tv/esports .

Регистрация открыта до 20 декабря. Подать свою заявку на участие можно по ссылке , а задать любые уточняющие вопросы и получить на них ответы – в официальной группе Лиги Вконтакте или по электронной почте support@liga-online.com .

Турнир проходит при поддержке Министерства Спорта и Туризма Республики Беларусь, Ассоциации Белорусская федерация футбола, футбольных клубов Высшей лиги национального первенства и Федерации киберспорта Беларуси.