Лукашенко обсудил с Совбезом новый план обороны Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 19 декабря провел заседание Совета Безопасности. На нем обсуждались вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

По словам президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался План обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил Лукашенко.

— Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана? — спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Президент напомнил, что Вооруженные Силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире.

— Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации, — заявил Лукашенко.

На заседание также были вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совета Безопасности должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. «Это очень дорогостоящие системы», — заметил Лукашенко.

Отдельно рассматривалось финансово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил и обороны страны.

— Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам, — подчеркнул Лукашенко.

«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь»

Касаясь военно-политической обстановки в мире, Александр Лукашенко отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира.

— Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности — усилилась гонка вооружений. Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса, — заметил Лукашенко.

По его словам, под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. «Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает», — констатировал он.

Президент уверен, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил.

— И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира, — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе.

— Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны, — заявил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей.

— «Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях, — резюмировал президент.