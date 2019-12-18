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Беларусь настаивает на существенном повышении стоимости транзита российский нефти

19.12.2019 12:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь хочет увеличить с 2020 года тариф на прокачку российской нефти на 16,6%. Об этом сообщила TUT.BY информированный источник и подтвердила Федеральная антимонопольная служба России.


Фото: Reuters

— Повышение тарифа призвано компенсировать потери [Беларуси в истории с «грязной» российской нефтью, связанную с уменьшением транзита в апреле-июне], — сказал TUT.BY собеседник. — Договоренность об этом была достигнута на довольно высоком уровне. Поэтому сегодня странно читать о повышении по традиционной формуле.

Белорусская сторона уже обозначила свою позицию.

— «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, — сообщила пресс-служба ФАС (цитата по «Интерфаксу»).

Тариф на транзит ФАС утверждает с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Если ФАС и МАРТ не достигнут договоренности, «указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%».

Российская «Транснефть», по словам ее представителям Игоря Демина, уже дала ответ, что с полученным от белорусских коллег предложением по повышению тарифа не согласна.

— В соответствии с принятой методикой мы ответили, что не согласны с предложенным повышением, т.к. оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами. На основании той же методики мы проинформировали ФАС об этом требовании, — сказал Демин.

В течение года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7% — как до форс-мажора на «Дружбе», так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам «Гомельтранснефть Дружба» только на 3,7% с 1 сентября текущего года.

 
 
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«Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на...
 
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