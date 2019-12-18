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Беларусь настаивает на существенном повышении стоимости транзита российский нефти
19.12.2019 12:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь хочет увеличить с 2020 года тариф на прокачку российской нефти на 16,6%. Об этом сообщила TUT.BY информированный источник и подтвердила Федеральная антимонопольная служба России.
— Повышение тарифа призвано компенсировать потери [Беларуси в истории с «грязной» российской нефтью, связанную с уменьшением транзита в апреле-июне], — сказал TUT.BY собеседник. — Договоренность об этом была достигнута на довольно высоком уровне. Поэтому сегодня странно читать о повышении по традиционной формуле.
Белорусская сторона уже обозначила свою позицию.
— «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, — сообщила пресс-служба ФАС (цитата по «
Тариф на транзит ФАС утверждает с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Если ФАС и МАРТ не достигнут договоренности, «указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%».
Российская «Транснефть», по словам ее представителям Игоря Демина, уже
— В соответствии с принятой методикой мы ответили, что не согласны с предложенным повышением, т.к. оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами. На основании той же методики мы проинформировали ФАС об этом требовании, — сказал Демин.
В течение года Беларусь неоднократно выступала с предложением повысить тариф
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«Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличение на 16,6% тарифа на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на...
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