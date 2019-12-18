Газ до весны, протесты, раскулачивание ПВТ. Чем Беларусь рискует в 2020 году

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале Кастрычніцкага эканамічнага форума стартовал интерактивный проект «Риски 2020»: эксперты перечисляют и раскрывают возможные риски , а читатели оценивают их вероятность. Перед Новым годом будет опубликован рейтинг рисков 2020, построенный на основе голосования.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Риски, которые мы описываем — это не «слив достоверной информации из надежных источников» и не конспирология. Мы не пытаемся кого-то напугать или предупредить, а просто описываем ситуации, которые, по нашему мнению, могут происходить при том или ином стечении обстоятельств или могут стать результатом тех или иных решений. То, как мы описываем развитие событий — это не наши прогнозы и отнюдь не бесспорные истины, а просто пища для размышлений и повод задуматься, повод для диалога. В том числе и о возможностях, которые всегда есть у страны и которые не стоит упускать, — прокомментировал TUT.BY эту инициативу директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Пока, судя по голосованию, выше всего вероятность реализации риска, названного «газ до весны» — то есть риск того, что Беларусь и Россия до Нового года не договорятся о цене газа и условиях его поставок.

«Нынешнее соглашение было подписано после самого жесткого газового конфликта между странами, когда Беларусь больше полугода платила за газ почти вдвое меньше договорной цены, считая ее „несправедливой“. В конце концов мы согласились вернуть накопившийся долг, а Россия — выплачивать нам компенсацию через механизм „перетаможки“. С 2020 г. компенсация прекращается, а новый, более „справедливый“ механизм ценообразования до сих пор не согласован. Вероятно, если его не согласуют до конца года, будет подписан краткосрочный контракт „до весны“, то есть вся связанная с газом неопределенность сохранится, а часть правительства будет тратить время на переговоры», — описывает угрозу телеграм-канал.

Менее вероятным читатели считают риск попытки пересмотра декрета № 8 (отмена льгот, введение новых налогов/сборов, переход на обычный правовой режим и т.п.).

«Если возможность пересмотра декрета № 8 начнет даже просто обсуждаться официально, нынешний рост сектора рискует довольно быстро сойти на нет, а собственники начнут выводить средства и понемногу переводить бизнес из страны. Имиджевые потери будут неизбежными, но экономические потери выйдут за рамки оттока капитала и сворачивания бизнеса в стране», — говорится в описании риска.

Не очень верят белорусы и в «протесты по Гегелю» — в то, что повышение цен на топливо до психологической отметки и сокращение зарплаты бюджетников после введения новой схемы начисления зарплат вызовет стихийные социальные протесты и значительное снижение лояльности населения к властям по аналогии с началом 2017 г.

«Пока Беларусь опровергает закон диалектики: количество не переходит в качество. Повышение цен на топливо на копейку в неделю происходит уже довольно долго, и его масштабы превысили предыдущие разовые повышения, за которыми следовали протесты автовладельцев. Сложно сказать, до какой психологической отметки может продолжаться это повышение, но то, что сейчас оно происходит практически без объяснений (хотя привязка к последствиям налогового манёвра выглядела бы вполне логичной), по-видимому, раздражает население и в какой-то момент даже может перерасти в стихийные протесты.

Аналогичная ситуация с зарплатами бюджетников. Анонсированное повышение зарплат после пояснений Минтруда грозит превратиться в повышение окладов, то есть итоговая зарплата вполне может уменьшится. Вряд ли можно ожидать протестов бюджетников — но в том числе от них зависит, насколько спокойно пройдут президентские выборы. Раздражать важные группы электората накануне выборов провальной коммуникацией и попытками сэкономить на „запретных“ статьях бюджета нежелательно, поэтому за подобными протестами и падением электоральной поддержки властей может последовать всплеск популизма, чреватый негативными эффектами для экономики», — предупреждают авторы.

Но в реализацию этого риска читатели пока верят меньше всего.