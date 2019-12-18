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«Позиция нашей страны остается неизменной». Кочанова прокомментировала встречу Лукашенко с Путиным

19.12.2019 15:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новоизбранный Совет Республики закрыл сессию. Спикер Наталья Кочанова призвала сенаторов к активной работе и прокомментировала позицию Беларуси в вопросе «углубленной интеграции с Россией».

Новоизбранный Совет Республики закрыл первую сессию, с речью выступила Наталья Кочанова, которая сменила должность главы Администрации президента на работу в верхней палате парламента лишь 5 декабря.

В речи Наталья Кочанова затронула тему «углубленной интеграции с Россией» и завтрашнюю встречу Лукашенко и Путина.

В своей речи во время закрытия сессии Кочанова затронула и "углубленную интеграцию с Россией".

— С российской стороной Республика Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие, а самое главное — на равноправных началах, — сказала она. — На этом постоянно акцентирует внимание президент Александр Лукашенко. Как вам известно, в Москве запланированы переговоры президентов России и Беларуси. Позиция нашей страны остается неизменной — развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре: равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений.

Качанова также заявила, что работе сенаторов надо придать новый импульс, и посоветовала им быть активными в соцсетях.

— Парламентарии — люди публичные, вы должны слышать, понимать, чем вы занимаетесь, какие задачи перед собой ставите. Все это формирует доверие к власти. Каждый член Совета Республики должен активно работать со средствами массовой информации, информировать о своей деятельности и гражданской позиции через социальные сети.

 
 
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Новоизбранный Совет Республики закрыл сессию. Спикер Наталья Кочанова призвала сенаторов к активной работе и прокомментировала позицию Беларуси в вопросе...
 
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