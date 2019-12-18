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Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

19.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

20 декабря возле ТРЦ «Экспобел» откроется новая «ОМА». Realt.by побывал в строительном гипермаркете накануне открытия. Все самое интересное – в нашем репортаже.

Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

Новый строительный гипер находится за ТРЦ «Экспобел» в 550 метрах от МКАД. Его площадь – более 10 тыс. квадратных метров. В ассортименте – 55 тыс. товаров для строительства и ремонта жилья. Концепцию нового магазина разработала международная команда с представителями из 5 стран (Польши, Литвы, Беларуси, Украины и России). Работать здесь будет 150 человек.

Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

Из интересного в магазине можно найти: новые коллекции обоев, керамической плитки, светильников, сантехники и мебели; электроинструменты, товары для декора, все необходимое для обустройства бани, сада и огорода. Для наглядности некоторые товары продемонстрированы в специальных шоурумах и на забавных фото-зонах. 

Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

Также здесь можно будет найти готовые решения интерьеров, кухонь и ванных комнат, подобрать обои по технологии виртуальной реальности или визуализировать раскладку плитки на кухне в 3D.

Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

Для удобства посетителей в гипермаркете действует программа расширенного сервиса «Покупка под ключ». При желании и за определенную плату можно заказать доставку товара до двери, взять инструменты напрокат или заказать бригаду монтажников по более чем 140 видам строительно-монтажных работ и услуг.

Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

Как и в других гипермаркетах сети, в «ОМА Боровая» действуют скидки по программам лояльности для новоселов, профессиональных строителей-мастеров, накопительная дисконтная программа для клиентов "ОМА".

Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, открытие нового строительного гипера «ОМА Боровая» состоится завтра в 12:00. Посетителей ждут призы и подарки. В дальнейшем гипермаркет будет работать в режиме с 7:00 до 22:00.

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО

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Теги: Минск
 
 
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20 декабря возле ТРЦ «Экспобел» откроется новая «ОМА». Realt.by побывал в строительном гипермаркете накануне открытия. Все самое интересное – в нашем репортаже.
 
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