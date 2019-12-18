Новый строительный гипер находится за ТРЦ «Экспобел» в 550 метрах от МКАД. Его площадь – более 10 тыс. квадратных метров. В ассортименте – 55 тыс. товаров для строительства и ремонта жилья. Концепцию нового магазина разработала международная команда с представителями из 5 стран (Польши, Литвы, Беларуси, Украины и России). Работать здесь будет 150 человек.