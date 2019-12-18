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Завтра в Минске откроется "ОМА", где можно заказывать ремонт "под ключ" – ФОТОРЕПОРТАЖ
19.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
20 декабря возле ТРЦ «Экспобел» откроется новая «ОМА». Realt.by побывал в строительном гипермаркете накануне открытия. Все самое интересное – в нашем репортаже.
Новый строительный гипер находится за ТРЦ «Экспобел» в 550 метрах от МКАД. Его площадь – более 10 тыс. квадратных метров. В ассортименте – 55 тыс. товаров для строительства и ремонта жилья. Концепцию нового магазина разработала международная команда с представителями из 5 стран (Польши, Литвы, Беларуси, Украины и России). Работать здесь будет 150 человек.
Из интересного в магазине можно найти: новые коллекции обоев, керамической плитки, светильников, сантехники и мебели; электроинструменты, товары для декора, все необходимое для обустройства бани, сада и огорода. Для наглядности некоторые товары продемонстрированы в специальных шоурумах и на забавных фото-зонах.
Напомним, открытие нового строительного гипера «ОМА Боровая» состоится завтра в 12:00. Посетителей ждут призы и подарки. В дальнейшем гипермаркет будет работать в режиме с 7:00 до 22:00.
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО
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20 декабря возле ТРЦ «Экспобел» откроется новая «ОМА». Realt.by побывал в строительном гипермаркете накануне открытия. Все самое интересное – в нашем репортаже.
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