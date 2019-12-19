Как сейчас выглядит стройка ЖК «Минск-Мир», где квартиры стоят от €38 тысяч. Много фото и комментарий застройщика

«В следующем году будут достроены квартал «Чемпионов» и «Эмиратс люкс"

Предсказать, каким будет Минск через 20 лет, практически невозможно. Город постоянно растет, уплотняется, меняет свой облик. Те здания, которые были построены всего лишь 5-7 лет назад, уже стали узнаваемыми визитными карточками белорусской столицы. Именно поэтому наибольший интерес вызывают строящиеся объекты: как они впишутся в образ столицы, станут ли они ее украшением или навсегда изменят представление о городе?

ЖК «Минск-Мир» разместился на территории более 300 га. Вся стройка разделена на кварталы: «Евразия», «Северная Америка», «Эмиратс люкс», «Азия», «Южная Европа», квартал «Мировых танцев», квартал «Чемпионов» и др. Полностью завершенных кварталов в комплексе еще нет, но ближе всего к готовности квартал «Эмиратс люкс». После того, как в эксплуатацию будут введены еще два дома «Жемчужина», останется достроить дом «Эмиратс Волна», а также торговый центр — и квартал будет готов.