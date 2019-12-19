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Как сейчас выглядит стройка ЖК «Минск-Мир», где квартиры стоят от €38 тысяч. Много фото и комментарий застройщика
20.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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«В следующем году будут достроены квартал «Чемпионов» и «Эмиратс люкс"
Предсказать, каким будет Минск через 20 лет, практически невозможно. Город постоянно растет, уплотняется, меняет свой облик. Те здания, которые были построены всего лишь 5-7 лет назад, уже стали узнаваемыми визитными карточками белорусской столицы. Именно поэтому наибольший интерес вызывают строящиеся объекты: как они впишутся в образ столицы, станут ли они ее украшением или навсегда изменят представление о городе?
ЖК «Минск-Мир» разместился на территории более 300 га. Вся стройка разделена на кварталы: «Евразия», «Северная Америка», «Эмиратс люкс», «Азия», «Южная Европа», квартал «Мировых танцев», квартал «Чемпионов» и др. Полностью завершенных кварталов в комплексе еще нет, но ближе всего к готовности квартал «Эмиратс люкс». После того, как в эксплуатацию будут введены еще два дома «Жемчужина», останется достроить дом «Эмиратс Волна», а также торговый центр — и квартал будет готов.
—Сейчас в комплексе возводится сразу несколько десятков домов в различных кварталах и с различными сроками ввода в эксплуатацию. В основном дома, на которых ведутся работы, будут сданы в 2020 и 2021 годах. В продаже еще есть квартиры в домах на различной степени готовности, но их количество с каждым днем уменьшается. Например, в доме «Афины» в квартале «Южная Европа» осталось всего три квартиры, а в доме «Вальс» квартала «Мировых танцев» или «Рио-да-Жанейро» в квартале «Чемпионов» свободных квартир не осталось, — пояснил представитель «Дана Холдингз». — Наибольшим спросом в данный момент пользуются квартиры в домах квартала «Чемпионов»: «Сочи», «Сидней Люкс», «Пекин». Они будут введены в строй уже в следующем году, а квартал обещает стать вторым в комплексе, после «Эмиратс люкс», полностью готовым к заселению.
С другой стороны, не все из строящихся домов комплекса «Минск-Мир» уже поступили в продажу.
Объекты инфраструктуры строятся одновременно с жилыми домами
—Из объектов социальной инфраструктуры на данный момент активно строится дорожная сеть комплекса, придомовые автостоянки в различных кварталах, торговый центр в квартале «Эмиратс люкс». Ведутся работы на месте будущего большого городского парка, а также возводятся станции и перегоны новой линии метро. Первый крытый паркинг в комплексе уже построен и введен в эксплуатацию – у границ квартала «Эмиратс люкс». У многих домов, даже еще не введенных в эксплуатацию, уже построены детские и спортивные площадки.
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Как сейчас выглядит стройка ЖК «Минск-Мир», где квартиры стоят от €38 тысяч. Много фото и комментарий застройщика
Мы писали, что ЖК «Минск-Мир» строят даже по ночам, и первый из 16 кварталов уже практически готов. Застройщик предлагает апартаменты стоимостью от 38 до 176 тысяч евро,...
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