«Уровень высокий, едет Миллер»: Украина и Россия продолжат сегодня переговоры по газу в Минске

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После консультаций в Берлине, «Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в Минске. Об этом, как пишет ТАСС , журналистам сообщили в российском холдинге в пятницу.



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«Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске», — сообщили в компании.

Как пояснили в «Газпроме», переговоры будут «не технические». «Уровень высокий. От „Газпрома“ — [глава компании Алексей] Миллер», — добавили в холдинге.

В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран.

Детали проекта соглашения не раскрывались. Однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, стороны в четверг обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. Украина хотела заключить его вновь на десятилетний срок, в то время как Россия предлагала более краткосрочное соглашение. Помимо этого, переговоры о новом соглашении осложняются продолжающимися разбирательствами между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по сохранению транзита газа в Европу через территорию Украины. Среди них — отказ от взаимных претензий в международных и украинских судах и обнуление результатов во всех судебных спорах. Но «Нафтогаз» счел эти предложения неприемлемыми.

Накануне на большой пресс-конференции по итогам года Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении поставок газа в Европу через Украину, хоть этот маршрут и длиннее, чем по Балтийскому морю.

«Но все-таки маршрут отработанный, мы готовы его сохранять. Готовы были бы и поставлять газ на Украину со скидкой в 20−25%, это можно сделать… Но я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике», — сказал Путин корреспонденту УНИАН .