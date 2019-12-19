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Пенсии, промышленный и аграрный сектор — что обсудят на саммите ЕАЭС
20.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пенсии, промышленный и аграрный сектор, таможенная сфера будут на повестке Высшего Евразийского экономического совета. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин в эфире телеканала
Вчера началась работа на уровне национальных правительств и Евразийской экономической комиссии. В Санкт-Петербурге рассмотрели свыше 40 вопросов и окончательно утвердили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Предстоит рассмотреть вопросы разного спектра: промышленные и аграрные, таможенные дела, пенсии, квоты, регулирование. Важным является обсуждение стратегии развития нашего союза до 2025 года. Многие вопросы уже согласованы сторонами, проговорены не один раз, но остаются спорные, на которые каждая из сторон имеет свой взгляд», — констатировал Александр Субботин.
Один из важнейших вопросов для обсуждения — соглашение
В 2020 году представитель Беларуси возглавит Коллегию ЕЭК. Страна также будет председательствовать в различных органах
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Пенсии, промышленный и аграрный сектор, таможенная сфера будут на повестке Высшего Евразийского экономического совета. Об этом рассказал член Коллегии (министр)...
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