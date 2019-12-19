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Пенсии, промышленный и аграрный сектор — что обсудят на саммите ЕАЭС

20.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пенсии, промышленный и аграрный сектор — что обсудят на саммите ЕАЭС

Пенсии, промышленный и аграрный сектор, таможенная сфера будут на повестке Высшего Евразийского экономического совета. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Вчера началась работа на уровне национальных правительств и Евразийской экономической комиссии. В Санкт-Петербурге рассмотрели свыше 40 вопросов и окончательно утвердили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Предстоит рассмотреть вопросы разного спектра: промышленные и аграрные, таможенные дела, пенсии, квоты, регулирование. Важным является обсуждение стратегии развития нашего союза до 2025 года. Многие вопросы уже согласованы сторонами, проговорены не один раз, но остаются спорные, на которые каждая из сторон имеет свой взгляд», — констатировал Александр Субботин.

Один из важнейших вопросов для обсуждения — соглашение о пенсионном обеспечении  в ЕАЭС. Оно предусматривает, что трудовым мигрантам из стран «пятерки» будут предоставляться пенсионные права на равных с гражданами стран трудоустройства. «Экономический союз — это свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Один из этих вопросов связан с гарантированным пенсионным обеспечением наших граждан, если они работают в России, Казахстане, Армении, Кыргызстане», — отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В 2020 году представитель Беларуси возглавит Коллегию ЕЭК. Страна также будет председательствовать в различных органах ЕАЭС.

https://www.belta.by
 
 
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Пенсии, промышленный и аграрный сектор, таможенная сфера будут на повестке Высшего Евразийского экономического совета. Об этом рассказал член Коллегии (министр)...
 
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