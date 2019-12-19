ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белнефтехим сообщил о росте цены нефти для НПЗ на 34%

20.12.2019 11:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного влияния налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, интервью которого опубликовано в пятницу в журнале «Вестник Белнефтехима».


Фото: belneftekhim.by

«В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до $ 66,3 за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже $ 69 за баррель, — сказал Бунаков. — С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года». По его словам, в результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту.

Бунаков отметил, что по результатам заседания Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 5−6 декабря в Вене страны — участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки, а сокращение предложения всегда ведет к росту цены на нефть.

В настоящее Беларусь и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Среди разногласий сторон — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве.

Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около $ 400 млн, в 2020 — столько же. При цене на нефть $ 70 за баррель в течение шести лет потери составят около $ 10 млрд. В республиканском бюджете на 2020 год заложена цена нефти в $ 60 за баррель.

Переработка нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны переработать 24 млн тонн российской нефти в 2020 году, а железная дорога страны готова обеспечить перевозку всего объема произведенного топлива, сообщил Бунаков.

«Технические возможности первичных и вторичных процессов белорусских НПЗ позволяют обеспечить переработку нефти в объеме 24 млн тонн в год — по 12 млн тонн на каждом НПЗ», — заявил он. По словам зампредседателя концерна, в I квартале 2020 года белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» готов переработать 3 млн тонн, Мозырский НПЗ — 2,9 млн тонн.

«В 2015 году на наши заводы было поставлено 23,5 млн т нефти. У нас и сегодня есть возможность переработки таких объемов, имеется необходимая транспортная инфраструктура. И отечественные заводы, и наш постоянный партнер — Белорусская железная дорога — готовы обеспечить перевозку всего объема нефтепродуктов», — сказал Бунаков. По его словам, направления продаж нефтепродуктов определяются с учетом логистики поставок и других условий реализации.

«Белнефтехим» 11 декабря сообщил, что получил документы, касающиеся баланса поставок нефти из России в республику на 2020 год, которые составят 24 млн тонн. При этом в концерне пояснили, что этот баланс может быть скорректирован.

Цены на бензин

Цена на моторное топливо в Беларуси остается на 30−40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Бунаков отметил, что близлежащие европейские рынки в течение года под воздействием роста котировок на нефть провели коррекцию цен на 2−7%. «Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30−40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках, — сказал Бунаков. — Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей».

В Беларуси с начала года 27 раз менялись цены на автомобильное топливо. В основном они увеличивались на 1 копейку. В последний раз топливо дорожало 15 декабря. В частности 1 литр бензина АИ-95-К5-Евро составил 1,72 рубля ($ 0,82), бензина АИ-92-К5-Евро — 1,62 рубля ($ 0,78). «Белнефтехим» объяснял это необходимостью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья. В начале ноября премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что на сегодняшний день каких-то предпосылок значительно повышать цены на топливо нет, возможно лишь «плавное повышение».

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Пенсии, промышленный и аграрный сектор — что обсудят на саммите ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика