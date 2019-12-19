Белнефтехим сообщил о росте цены нефти для НПЗ на 34%

Источник материала: Tut.by

Цена нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года из-за роста котировок нефти и негативного влияния налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, интервью которого опубликовано в пятницу в журнале «Вестник Белнефтехима» .



Фото: belneftekhim.by

«В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до $ 66,3 за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже $ 69 за баррель, — сказал Бунаков. — С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года». По его словам, в результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту.

Бунаков отметил, что по результатам заседания Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 5−6 декабря в Вене страны — участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки, а сокращение предложения всегда ведет к росту цены на нефть.

В настоящее Беларусь и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Среди разногласий сторон — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве.

Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около $ 400 млн, в 2020 — столько же. При цене на нефть $ 70 за баррель в течение шести лет потери составят около $ 10 млрд. В республиканском бюджете на 2020 год заложена цена нефти в $ 60 за баррель.

Переработка нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны переработать 24 млн тонн российской нефти в 2020 году, а железная дорога страны готова обеспечить перевозку всего объема произведенного топлива, сообщил Бунаков.

«Технические возможности первичных и вторичных процессов белорусских НПЗ позволяют обеспечить переработку нефти в объеме 24 млн тонн в год — по 12 млн тонн на каждом НПЗ», — заявил он. По словам зампредседателя концерна, в I квартале 2020 года белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» готов переработать 3 млн тонн, Мозырский НПЗ — 2,9 млн тонн.

«В 2015 году на наши заводы было поставлено 23,5 млн т нефти. У нас и сегодня есть возможность переработки таких объемов, имеется необходимая транспортная инфраструктура. И отечественные заводы, и наш постоянный партнер — Белорусская железная дорога — готовы обеспечить перевозку всего объема нефтепродуктов», — сказал Бунаков. По его словам, направления продаж нефтепродуктов определяются с учетом логистики поставок и других условий реализации.

«Белнефтехим» 11 декабря сообщил, что получил документы, касающиеся баланса поставок нефти из России в республику на 2020 год, которые составят 24 млн тонн. При этом в концерне пояснили, что этот баланс может быть скорректирован.

Цены на бензин

Цена на моторное топливо в Беларуси остается на 30−40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Бунаков отметил, что близлежащие европейские рынки в течение года под воздействием роста котировок на нефть провели коррекцию цен на 2−7%. «Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30−40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках, — сказал Бунаков. — Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей».

В Беларуси с начала года 27 раз менялись цены на автомобильное топливо. В основном они увеличивались на 1 копейку. В последний раз топливо дорожало 15 декабря. В частности 1 литр бензина АИ-95-К5-Евро составил 1,72 рубля ($ 0,82), бензина АИ-92-К5-Евро — 1,62 рубля ($ 0,78). «Белнефтехим» объяснял это необходимостью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья. В начале ноября премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что на сегодняшний день каких-то предпосылок значительно повышать цены на топливо нет, возможно лишь «плавное повышение».