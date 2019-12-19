"Двушка" за $36,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

В пешей доступности расположен торговый центр «Outleto», Белгазпромбанк, магазин «Копилка», по соседству — парк «Мышка». А вот тот факт, что дом находится прямо у железной дороги, собственник не считает большим недостатком: «рядом находится железная дорога, но кирпичные стены не дадут шуму побеспокоить вас. Это отличный вариант для спокойной жизни с возможностью быстрого выезда в город».

В пятиэтажном доме 1969 года постройки на последнем этаже продается однокомнатная квартира. Дом расположен по ул. Голодеда, неподалеку от «Чижовка-Арена» и Чижовского водохранилища.