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"Двушка" за $36,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

20.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить квартиру в столице, оказывается, можно и по относительно невысокой цене. Конечно, в этом случае придется забыть о благоустроенных домах и чистых подъездах, но иногда попадаются очень даже аккуратные и уютные варианты. Мы сделали подборку квартир в Минске стоимостью до $40 тысяч.

"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

Двухкомнатная квартира по ул. Машинистов за $36,5 тысячи

В частном доме 1952 года постройки продается двухкомнатная квартира общей площадью 43,5 кв.м. В объявлении указано, что это уютные апартаменты, «состояние которых дает возможность хорошо жить и делать ремонт так, как захочется».

"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года
"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года
"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

В пешей доступности расположен торговый центр «Outleto», Белгазпромбанк, магазин «Копилка», по соседству — парк «Мышка». А вот тот факт, что дом находится прямо у железной дороги, собственник не считает большим недостатком: «рядом находится железная дорога, но кирпичные стены не дадут шуму побеспокоить вас. Это отличный вариант для спокойной жизни с возможностью быстрого выезда в город».

Однокомнатная квартира в Чижовке за $38,5 тысячи

В пятиэтажном доме 1969 года постройки на последнем этаже продается однокомнатная квартира. Дом расположен по ул. Голодеда, неподалеку от «Чижовка-Арена» и Чижовского водохранилища.


"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

В объявлении указано, что это «квартира в обычном состоянии для реализации самостоятельных идей ремонта «под себя». В качестве преимущества указано, что «квартира уже свободна, никто не зарегистрирован, ключи можно получить в день сделки».

Одкомнатная квартира по ул. Филатова за $38,9 тысячи

В трехэтажном доме 1960 года постройки на втором этаже продается однокомнатная квартира общей площадью 30,7 кв.м. Дом находится в пешей доступности от ст.м. «Партизанская», рядом есть несколько парков и Слепянская водная система.

"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года
"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

В объявлении указано, что на кухне установлен стеклопакет с профилем ПВХ, напольное покрытие — доска и линолеум. Также в квартире установлены приборы учёта воды и проведена оптоволоконная сеть. При капитальном ремонте утеплён фасад дома, заменена крыша. Рядом с домом расположены детские сады, общеобразовательная школа, поликлиника, больница, роддом, аптеки, отделения банков, кинотеатр «Комсомолец», супермаркет «Евроопт», универмаг «Беларусь».

Однокомнатная квартира в Соснах за $38,9 тысячи

В пятиэтажном доме 1987 года постройки на четвертом этаже продается однокомнатная квартира общей площадью 34,2 кв.м. Стандартная планировка: жилая комната 18 кв.м., кухня 7,9 кв.м., совмещённый санузел, застеклённая лоджия с выходом из комнаты.

"Двушка" за ,5 тысячи. Подборка самых дешевых квартир Минска, чтобы купить до Нового года

По мнению собственника, "квартира в хорошем состоянии: есть домофон, телефон, радиаторы отопления, индивидуальные счетчики учета воды, навесная кухня". К квартире есть кладовая расположенная на этом же этаже.

Несмотря на то, что микрорайон Сосны относится к Заводскому району Минска, он все же расположен на некотором удалении от столицы. Из плюсов здесь - хороший свежий воздух, сосновый лес вокруг. В объявлении в качестве преимуществ указано хорошее транспортное сообщение, удобный выезд на МКАД.

 
Теги: Минск
 
 
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Купить квартиру в столице, оказывается, можно и по относительно невысокой цене. Конечно, в этом случае придется забыть о благоустроенных домах и чистых подъездах,...
 
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