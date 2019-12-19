В полевых условиях: новые возможности своевременной диагностики автомобиля

Своевременный уход за автомобилем – это не только замена масла и шин осенью и весной. Главное условие надежной его работы – проведенная вовремя системная диагностика. Что делать, если под капотом что-то не так, а сервисный центр не по пути?

В любое время года водитель хочет быть уверен, что автомобиль не подведет и будет служить ему так же надежно в гололед и слякоть, как и на гладкой трассе теплым июньским днем. Залог уверенных поездок – качественная работа всех систем и датчиков автомобиля, включая высокочувствительные электронные системы, неполадки в которых сложно заметить невооруженным глазом.

По оценкам специалистов, любой автомобиль, как и человеческий организм, нуждается в регулярной плановой диагностике: при условии стандартной эксплуатации – как минимум один раз в год. Приготовьтесь делать это чаще, если относите себя к заядлым автолюбителям или путешественникам – в этом случае износ деталей и систем значительно повышается.

Очевидным, но сомнительным подходом будет оценка состояния автомобиля «навскидку» или при помощи соседа-автомеханика, в арсенале которого – бутылка машинного масла и гаечный ключ. Такая «диагностика» едва ли будет проведена с гарантией, поэтому лучше не рисковать.

Оптимальный способ проведения качественной диагностики автомобиля при малейшем сомнении в качестве его работы, когда возможности посетить сервисный центр нет – это использование портативного сканера для диагностики. Выбор подходящего диагностического оборудования, как и спектр его возможностей, постоянно растет – например, недавно компания Bosch представила вниманию механиков и автовладельцев «умный чемоданчик» KTS 250, по набору функций не уступающий среднему сканеру на любом СТО со стандартным набором услуг.

Мобильный диагностический сканер по размерам не больше корзинки для пикника, он придет на помощь даже в самом удаленном от цивилизации и сервисных центров пункте вашего маршрута. Интуитивно понятный интерфейс сканера делает доступным быстрое автоматическое сканирование всего ТС и диагностику отдельных его функций, например, работы датчиков, фар или АКБ.

Такое оборудование работает в связке со смартфоном – например, KTS 250 за считаные секунды синхронизируется с Android, передавая информацию о состоянии систем автомобиля в режиме реального времени. По окончании диагностики система создает полноценный пользовательский отчет.

Как аптечка или добротно укомлектованный ремкомплект, мобильный диагностический сканер может стать не только хорошим подспорьем для обеспечения долгой жизни автомобиля в дальних путешествиях, но и гарантией спокойствия его водителя летом и зимой, в любой точке страны.