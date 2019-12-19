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МНС напоминает агроусадьбам о сроках уплаты сбора за 2020 год
20.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам, что срок уплаты сбора за оказание услуг в сфере агроэкотуризма за 2020 год истекает 30 декабря 2019-го, сообщили БЕЛТА в МНС.
Платить сбор за 2020 год не надо, если субъект в 2019 году перестал оказывать услуги в указанной сфере.
Не нужно также платить сбор, если физлицо приостановило оказание услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет. Заявление о приостановке деятельности подается в налоговый орган по месту постановки на учет.
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Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам, что срок уплаты сбора за оказание услуг в сфере агроэкотуризма за 2020 год истекает 30 декабря 2019-го, сообщили...
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