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«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от $1480

20.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу 20 квартир в своем новом жилом комплексе, который строит на месте частного сектора в районе пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова в Минске. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80

Напомним, 23 января 2019 года в Минском городском центре недвижимости состоялся аукцион по продаже участка на право проектирования и строительства жилого дома со встроенными помещениями общей площадью 2,1790 гектара. Земельный надел расположен на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова и предоставлен застройщику в аренду на 5 лет. Участок был оценен в 755.097,30 рубля.

На лот было подано 4 заявки. В упорной борьбе победителем аукциона стал частный проектный институт «НикаПроект». Участок ей обошелся в кругленькую сумму — 7 миллионов 260 тысяч рублей, или 3 миллиона 370 тысяч 630 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Участок имел обременения. Снос 22 жилых и нежилых строений на ул. Прилукской, ул. Талаша, ул. Глаголева и по пер. 3-му Глаголева государство оценило ориентировочно в 5 миллионов рублей. Отметим, что застройщик уже завершил расселение усадебных домов, подпадающих под первую очередь строительства жилого комплекса. Переехали все 15 семей — жители частных домов по улице Прилукской и пер. 3-му Глаголева. Все, чьи дома пошли под снос, получили квартиры типовых потребительских качеств или денежную компенсацию.

Первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого каркасно-монолитного дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковой, и площадкой для игр детей. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры:

- 52 однокомнатные площадью от 38.93 до 49.33 кв.м.

- 39 двухкомнатных квартир площадью от 55.46 до 66.12 кв.м.

- 13 трехкомнатных квартир площадью от 77.75 до 84.06 кв.м.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкрй: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т.д.

Пока на продажу выставлены только 20 квартир по цене $1480 за квадратный метр. Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры, либо иные условия оплаты объекта.

Также на сайте застройщика появились варианты планировок квартир с актуальными ценами.

«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Общий план этажа

«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Квартира 41.74 м². Стоимость 55 100 $
«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Квартира 47.41 м². Стоимость 64 000 $
«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Квартира 57.96 м². Стоимость 73 030 $
«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Квартира 62.89 м². Стоимость 79 240 $
«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Квартира 80.25 м². Стоимость 88 275 $
«НикаПроект» выставил на продажу первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского. Цена за метр - от 80
Дворовая территория
 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик «НикаПроект» выставил на продажу 20 квартир в своем новом жилом комплексе, который строит на месте частного сектора в районе пересечении ул. Прилукской...
 
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