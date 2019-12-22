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Госзаказ на поставку лома и отходов металлов в 2020 году установлен в Беларуси
23.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Государственный заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2020 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд установлен постановлением Совета Министров от 19 декабря 2019 года №878, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Государственным заказчиком определено Белорусское государственное объединение по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов «Белвтормет» и входящие в его состав организации. Органам государственного управления в двухнедельный срок после вступления в силу документа необходимо довести информацию до соответствующих юридических лиц, у которых во время хозяйственной деятельности образуется металлолом, обеспечить контроль за выполнением заказа.
Координация работы поручена Министерству промышленности. До 20 января 2021 года ему совместно с другими ведомствами необходимо представить в Совет Министров аналитические данные о выполнении государственного заказа и предложения о совершенствовании порядка учета, хранения, поставки (заготовки, сдачи), переработки и использования металлолома.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Государственный заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2020 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд установлен...
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