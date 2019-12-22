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Макей о ЕС и ЕАЭС: Сближение позволит развенчать миф о соперничестве восточной и западной «систем»

23.12.2019 11:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь выступает за более тесное сотрудничество между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Такое сближение позволило бы укрепить доверие и развенчать миф о несовместимости и соперничестве восточной и западной «систем». Об этом в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики «Osteuropa Informationen» заявил глава МИД Владимир Макей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Макей считает, что именно из-за мифа о несовместимости Востока и Запада страны оказываются перед ложным выбором между ними в ущерб отношениям с тем или иным из своих партнеров.

— Между тем в реальности такого выбора не должно быть в принципе, и партнерство двух интеграционных объединений должно это убедительно продемонстрировать, — считает Макей.

Для сближения двух «систем» Беларусь предлагает начать с создания постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС. В его рамках определить сферы первоочередного интереса обеих сторон, например, обеспечение совместимости технических нормативов и стандартов производства промышленной продукции, санитарных и фитосанитарных нормативов производства сельскохозяйственных товаров в интересах расширения взаимной торговли. Многие технические регламенты и стандарты ЕАЭС, подчеркнул министр, уже разрабатываются с учетом европейских и международных норм.

— Обеим сторонам было бы выгодно активизировать сотрудничество в таможенной сфере, упростить условия транспортировки и контроля грузов. Совместное развитие инфраструктуры автомобильных и железнодорожных магистралей континентального значения могло бы стать одним из важных направлений взаимодействия. Особую актуальность имеет сопряжение транспортных сетей ЕАЭС, ЕС и инициированного Китаем проекта «Один пояс, один путь». Большой потенциал мы видим также в создании общих рынков электроэнергии и трансконтинентальных оптоволоконных линий связи, — рассказал Владимир Макей.

 
 
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Обеим сторонам, по мнению главы МИД, было бы выгодно активизировать сотрудничество в таможенной сфере, упростить условия транспортировки и контроля грузов и...
 
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