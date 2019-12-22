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В Беларуси создается единый экономический апелляционный суд

23.12.2019 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 23 декабря провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время встречи президент поинтересовался у председателя Валентина Сукало о мерах по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. Его также интересовали резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным судом.

— Работа Следственного комитета по этим делам и судов. Дела, которые контролируются (и не только президентом), которые у вас на контроле, которые приобрели определенное общественное звучание. Как они реализуются? — обозначил круг тем для обсуждения на встрече Лукашенко. О каких именно судах идет речь, пресс-служба президента не уточняет.

После встречи Валентин Сукало сообщил, что в Беларуси создается единый экономический апелляционный суд, пишет Telegram-канал «Пул первого».

«Это одно из ключевых решений по итогам сегодняшнего разговора президента с главой Верховного суда. Сейчас апелляции по экономическим делам фактически рассматривает… Тот же суд, который и выносил обжалуемое решение», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Белтелерадиокомпании сообщает, что он расположится в Минске и будет рассматривать апелляции по всем экономическим делам. Примерно 75% апелляционных жалоб рассматриваются на решения областного и городского экономических судов.

— То есть основные экономические споры проходят в Минске и Минской области. Поэтому не будет проблем с обеспеченностью правосудия, — пояснил Валентин Сукало.

 
Теги: Минск
 
 
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«Это одно из ключевых решений по итогам сегодняшнего разговора президента с главой Верховного суда. Сейчас апелляции по экономическим делам фактически...
 
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