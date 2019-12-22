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Беларусь тоже подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией
23.12.2019 12:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вслед на Россией Беларусь подписала дорожную карту по отмене роуминга между двумя странами. Информацию об этом TUT.BY подтвердила помощник министра связи и информатизации Беларуси Наталья Алешкевич.
— Руководители обоих отраслевых министерств связи России и Беларуси подписали дорожные карты по отмене роуминга на территории Союзного государства. Предусматривается, что уже к сентябрю 2020 года операторами будет реализован комплекс мер, — рассказала Наталья Алешкевич.
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Теперь страны должны к марту подготовить предложения по законодательному закреплению этой дорожной карты.
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