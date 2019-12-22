Беларусь тоже подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией

Источник материала: Tut.by

Вслед на Россией Беларусь подписала дорожную карту по отмене роуминга между двумя странами. Информацию об этом TUT.BY подтвердила помощник министра связи и информатизации Беларуси Наталья Алешкевич.



Фото: pixabay.com

— Руководители обоих отраслевых министерств связи России и Беларуси подписали дорожные карты по отмене роуминга на территории Союзного государства. Предусматривается, что уже к сентябрю 2020 года операторами будет реализован комплекс мер, — рассказала Наталья Алешкевич.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков, к марту должны быть готовы предложения по законодательному закреплению дорожной карты. В соседнем государстве документ подписали 19 декабря и ждали, когда это сделает Беларусь.