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Минск намерен в ближайшие три дня согласовать с Москвой весь интеграционный пакет

23.12.2019 21:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия в ближайшее время завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт для того, чтобы главы государств его одобрили. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве РФ в Беларуси по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2−3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», — отметил первый вице-премьер белорусского правительства.

В первую очередь, пояснил Крутой, «это будет экономика». Он признал, что сначала интеграционная работа шла «очень медленно». «Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», — уточнил Крутой. «И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем», — заявил первый вице-премьер.

«Эти все войны, которые у нас происходили — газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще, конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы», — сказал Крутой. «Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения, теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел», — сказал первый заместитель главы правительства.

Как валюты и едином эмиссионном центре">заявил сегодня глава правительства России Дмитрий Медведев, не согласована 31-я дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра. «Сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы», — сказал Медведев.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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«На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2−3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы...
 
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