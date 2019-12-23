Родственники Красовского и Завадского подали ходатайство о возобновлении предварительного следствия

Источник материала: Tut.by

Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в Следственный комитет Беларуси о возобновлении предварительного следствия по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Об этом БелаПАН сообщила руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская.

«23 декабря заказным письмом ходатайство подала Светлана Завадская, а 22 декабря электронное обращение направила Ирина Красовская. Они требуют возобновить предварительное следствие в связи с показаниями Юрия Гаравского», — сказала она.

По словам Михайловской, в ходатайстве указано, что в СМИ появились показания свидетеля, утверждающего, что он присутствовал при казни исчезнувших белорусских политиков. Поскольку родственники являются потерпевшими по этому делу, они воспользоваись правом подачи соответствующего обращения.

Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского — в марте 2006 года.

Юрий Гаравский в интервью , размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов. В частности, по его словам, в похищении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко 7 мая 1999 года кроме него и на тот момент командира СОБРа Дмитрия Павличенко принимали участие еще семь человек.

Оппозиционера выслеживали в течение нескольких недель. При похищении ему предъявили служебные документы и усадили в машину. По словам Гаравского, Захаренко не пытали, не вели видеосъемку, а сразу отвезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины, где его якобы застрелил Павличенко. Затем тело Захаренко отвезли в крематорий Северного кладбища Минска и сожгли.

Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года. По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек). Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны. Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев.