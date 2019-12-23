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Что происходит между Беларусью и Россией? Объясняем понятно и за пять минут
24.12.2019 09:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новости о бесконечных переговорах об интеграции приходят чуть ли не каждый день. Президенты Лукашенко и Путин снова сближают позиции и снова не договариваются по главным вопросам? Почему так происходит и какие риски у нас на пути? Об этом в очередном выпуске «
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Переговоры об интеграции идут уже год и, кажется, становятся запутаннее с каждым раундом. Куда мы движемся и чем это чревато - в очередном «Разжевано».
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