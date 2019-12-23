Что происходит между Беларусью и Россией? Объясняем понятно и за пять минут

Источник материала: Tut.by

Новости о бесконечных переговорах об интеграции приходят чуть ли не каждый день. Президенты Лукашенко и Путин снова сближают позиции и снова не договариваются по главным вопросам? Почему так происходит и какие риски у нас на пути? Об этом в очередном выпуске « Разжевано ».