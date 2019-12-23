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Минчанин снимает жилые комплексы Минска с квадрокоптера. Зачем он это делает?
24.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кто из дольщиков не мечтает увидеть свой жилой комплекс с высоты, оценить и проконтролировать ход строительства? Чего только стоит возможность заглянуть в окна своей квартиры еще до того, как получил ключи от нее. Мы встретились с человеком, который эти мечты может сделать реальностью. Александр Васкевич снимает на видео жилые комплексы Минска с высоты и публикует материал в
«Хотел увидетьстройку с высоты, сравнить все с рендерами и следить, как дома растут»
Минск с высоты выглядит не таким, каким привыкли его видеть горожане. Дома и жилые комплексы кажутся крошечными инсталляциями, людей не видно, и улицы становятся тоненькими артериями столицы, по которым движется транспортный поток. Стройки выглядят иначе, на многих из них работа кипит круглосуточно. Александр такую картинку наблюдал уже не раз. И если в начале полеты были больше развлечением, возможностью сделать красивое видео, то сейчас все чаще и чаще поснимать жилые комплексы столицы просят дольщики различных жилых комплексов.
— С чего начинались ваши полеты на квадрокоптере?
— В начале года я захотел приобрести свои «квадраты» и стал изучать предложения. На Realt.by я нашел около 100 «активных» новостроек, плюс еще дома, которые вот только недавно были сданы. Объездить все стройки не было физической возможности, поэтому я остановился примерно на 5 вариантах, и уже к ним присматривался более внимательно.
В итоге все-таки выбрал себе квартиру в ЖК «Минск-Мир», оформил документы и стал следить за строительством своего дома. В какой-то момент я подключился к общему чату дольщиков, и мы стали активно общаться, обсуждать ход строительства и расположение домов в квартале. Так я и начал снимать и фотографировать стройку с квадрокоптера — чтобы увидеть дома с высоты и сравнить их с рендерами, следить, как дома растут. Постепенно мои фотографии и видео появлялись в чате дольщиков, и люди стали просить, чтобы я снял именно их дома, чтобы увидеть всю картинку.
В какой-то момент со мной связались дольщики других жилых комплексов и попросили отснять их стройку. Но иногда мне было интересно самому съездить на жилые комплексы и отснять их на видео. Вот так я и стал снимать ролики на разных стройках Минска.
— Кстати, с полетами был однажды связан забавный эпизод. На одном из жилых комплексов жильцы просили застройщика отремонтировать крышу, чтобы убрать постоянное протекание. Особенно в этом были заинтересованы, конечно, дольщики квартир на верхних этажах. Именно они со мной и связались, чтобы я отснял с высоты состояние крыши до ремонтных работ, а потом после. Им это нужно было, чтобы проконтролировать застройщика. Но эта история со счастливым концом, там застройщик все исправил.
Сейчас я уже выбрал список объектов, который думаю поснимать. Со временем постараюсь сделать обзоры на новостройки и интересные жилые комплексы Минска. В перспективе, конечно, хотелось бы монетизировать свои съемки, но это планы уже на будущее. Здесь нужно активно заниматься развитием своего youtube-канала, Instagram-странички — на это пока не хватает времени.
«Было интересно наблюдать, как твои 2,5 тысячи рублей падают в землю»
— Как у вас появился квадрокоптер? Сложно ли научиться им управлять?
— Я работаю программистом, и моя работа никак не связана с полетами. На какой-то из праздников мне подарили самый простой квадрокоптер, я немного на нем полетал, понял, что мне это нравится, и решил купить себе модель помощнее. Сейчас у меня квадрокоптер DJI Mavic Pro Combo. Все управление осуществляется с джойстика, картинка сразу видна на смартфоне.
Однажды я дал полетать на нем своему брату, и он запутал коптер в проводах. Было интересно наблюдать, как твои 2,5 тысячи рублей падают в землю.
— Обычно в Минске выше 100 метров летать нельзя, ниже 30 метров — деревья. Во время полетов я ориентируюсь на высоту каких-то определенных зданий или объектов. Например, высота Национальной библиотеки — чуть больше 73 метров. Сегодня в городе туман, поэтому видео получается не таким зрелищным. Но вот здесь, например, видно, как рабочие трудятся на одной из высоток «Маяка Минска».
А вот так видео ЖК «Маяк Минска» выглядит в хорошую погоду:
— Требуются ли какие-то разрешения для таких съемок?
— Да, разрешение действительно требуется. И в моем случае с точки зрения закона все улажено: уже около двух лет я являюсь членом Белорусской федерации беспилотной авиации, есть удостоверение. Дрон также зарегистрирован и помечен, — пояснил Александр. — Единственное, что при полетах нужно учитывать карты запретных зон, они есть на сайте Федерации. Но это не значит, что там совсем нельзя летать. Если хочется полетать в запретной зоне, то нужно свой полет согласовывать с государственными органами, потом показывать отснятый материал, и специальные службы будут определять, можно ли его публиковать. Но мне пока не приходилось это делать, т.к. на данный момент достаточно открытых для съемок площадок.
Единственное, однажды хотел поснимать все наши вокзалы, но потом оказалось, что они являются стратегическими объектами, и их нельзя снимать на видео. То же самое, кстати, с аэропортами. Они все в «красной» зоне. А так в целом при выборе площадок для съемок я руководствуюсь просто здравым смыслом: какой смысл пытаться «соваться» туда, где потенциально можно получить серьезные проблемы.
«Нашим новостройкам не хватает разнообразия»
— Что вы думаете о наших новостройках и жилых комплексах, увидев их с высоты?
— У всех жилых комплексов есть плюсы и минусы. Просто, когда покупаешь свои квадратные метры, нужно понимать, с чем ты готов мириться, а с чем нет. К тому же, это всегда компромисс между ценой «квадрата» и недостатками, — рассказал Александр. — Например, у меня нет собственного автомобиля, поэтому для меня при выборе квартиры было важно хорошее транспортное сообщение со всеми частями города. Соответственно, такие жилые комплексы, как «Новая Боровая» и «Пирс» сразу не прошли по этим показателям. Из преимуществ там довольно интересная локация и природа совсем рядом.
ЖК D3 меня не устроил по соотношению «цена-локация». В ЖК «Минск-Мир» нужно смотреть на преимущества и недостатки разных кварталов: везде своя плотность, своя инфраструктура. Есть интересные для меня объекты в боковом квартале, где расположены более низкие дома — десятиэтажки, например. В этих домах 5 квартир на этаж — не так уж и плотно. Если взять квартиру на 25-м этаже в других домах, то, как мне кажется, очень часто из окна невозможно будет что-то увидеть из-за тумана.
Но в целом нашим новостройкам не хватает какого-то разнообразия, уникальности. Практически везде — это просто высотки, просто дома. Особого различия между жилыми комплексами в Минске практически нет. Если будет что-то интересное во дворах, как у "А-100", то сразу ценник больно бьет по карману.
Вообще хотелось бы, чтобы застройщики больше шли на контакт, разрешали дольщикам смотреть на строящиеся объекты, чтобы непосредственно на этапе строительства можно было оценить перспективы, выбрать квартиру. Хотелось бы видеть, как эти дома строятся. Если это было бы все согласовано, то, на мой взгляд, для многих людей это стало бы решающим фактором при выборе жилья.
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Кто из дольщиков не мечтает увидеть свой жилой комплекс с высоты, оценить и проконтролировать ход строительства? Чего только стоит возможность заглянуть в окна...
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