Минчанин снимает жилые комплексы Минска с квадрокоптера. Зачем он это делает?

«Хотел увидетьстройку с высоты, сравнить все с рендерами и следить, как дома растут»

Минск с высоты выглядит не таким, каким привыкли его видеть горожане. Дома и жилые комплексы кажутся крошечными инсталляциями, людей не видно, и улицы становятся тоненькими артериями столицы, по которым движется транспортный поток. Стройки выглядят иначе, на многих из них работа кипит круглосуточно. Александр такую картинку наблюдал уже не раз. И если в начале полеты были больше развлечением, возможностью сделать красивое видео, то сейчас все чаще и чаще поснимать жилые комплексы столицы просят дольщики различных жилых комплексов.

— С чего начинались ваши полеты на квадрокоптере?

— В начале года я захотел приобрести свои «квадраты» и стал изучать предложения. На Realt.by я нашел около 100 «активных» новостроек, плюс еще дома, которые вот только недавно были сданы. Объездить все стройки не было физической возможности, поэтому я остановился примерно на 5 вариантах, и уже к ним присматривался более внимательно.

В итоге все-таки выбрал себе квартиру в ЖК «Минск-Мир», оформил документы и стал следить за строительством своего дома. В какой-то момент я подключился к общему чату дольщиков, и мы стали активно общаться, обсуждать ход строительства и расположение домов в квартале. Так я и начал снимать и фотографировать стройку с квадрокоптера — чтобы увидеть дома с высоты и сравнить их с рендерами, следить, как дома растут. Постепенно мои фотографии и видео появлялись в чате дольщиков, и люди стали просить, чтобы я снял именно их дома, чтобы увидеть всю картинку.

В какой-то момент со мной связались дольщики других жилых комплексов и попросили отснять их стройку. Но иногда мне было интересно самому съездить на жилые комплексы и отснять их на видео. Вот так я и стал снимать ролики на разных стройках Минска.