Кто станет новым министром экономики?

Источник материала: Tut.by

Кресло министра экономики стало вакантным 29 ноября, когда тогдашний глава Минэка Дмитрий Крутой пошел на повышение и сменил Александра Турчина на посту первого вице-премьера. С тех пор журналисты TUT.BY услышали фамилии трех кандидатов на министерский пост.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В конце ноября Лукашенко дал некоторые характеристики, которыми должен обладать будущий министр экономики.

— Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе, — сказал президент.

Как выяснил TUT.BY, под первым номером называют нынешнего первого замминистра экономики Александра Червякова.

Он родился в 1966 году в деревне Бабиничи Оршанского района. В 1988 году окончил известную сельскохозяйственную академию в Горках. Потом в течение трех лет был инженером совхозакомбината «Юбилейный» в Оршанском районе. Однако в 1994 году ушел в науку, стал преподавателем сельхозакадемии. За 16 лет дорос до докторанта кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства.



Кандидат технических наук, доцент Александр Червяков — автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, 89 научных работ, 4 изобретений. Фото: пресс-служба Минэкономики

В 2010 году Червяков перебрался в Минск и возглавил научно-исследовательский экономический институт при Минэкономики.

В январе 2017 года его назначили замминистра экономики, спустя полтора года — первым замом.

— Сейчас основным кандидатом на пост министра называют Червякова, — рассказали TUT.BY информированные источники. — Во-первых, преемственность, логичность передвижения по карьерной лестнице. Во-вторых, сложно найти человека в министерстве, который бы лучше разбирался в макроэкономике.

Однако, по словам собеседников, «у Червякова [во властных коридорах] есть противники, которые не хотят допустить его к власти».

Второй претендент — это заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. По логике, 42-летний чиновник мог бы претендовать на роль руководителя Министерства финансов. Однако и Минэк для него — не чужая структура. В 2000—2010 годах он там работал на различных должностях. Затем Кийко стал начальником Главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина. На этом посту продержался 4 года и стал замминистра финансов.



Дмитрий Кийко. Фото: city-brest.gov.by

— Он принимал участие в обсуждении ряда интеграционных вопросов с Москвой. Учитывая, что бывший министр экономики [Дмитрий Крутой] возглавлял белорусскую группу в переговорах с российскими чиновниками, то Кийко хорошо подходит на эту роль. Он прекрасно подкован экономически, эрудирован. Не вижу препятствий для его шага вверх по карьерной лестнице, — считает знакомый действующего замминистра финансов.

Кандидатура посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого появилась вскоре после того, как телеграм-каналы зашептали о его досрочном отъезде из Пекина.



Кирилл Рудый. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У 41-летного доктора экономических наук, профессора прекрасный бэкграунд. Он как и Кийко окончил Белорусский государственный экономический университет. Более того, несколько лет там проработал. В 2007—2012 годах был советником посольства Беларуси в КНР. Перед тем как в 2013 году стать помощником президента по экономическим вопросам, непродолжительное время проработал заместителем гендиректора «Бел-Хуавэй Технолоджис». Однако за три года на посту главного экономического советника Лукашенко завоевал симпатии либерального крыла общества. Его выступления практически всегда сопровождались бурными дискуссиями.

Впрочем, несмотря на слухи, по информации TUT.BY, вероятность появления Кирилла Рудого в министерстком кресле близка к нулю. Его нет среди кандидатур, поданных главе государства, да и сам он эту должность явно перерос.