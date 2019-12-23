«Теперь понятно». Что кроется за цифрами на ценнике

Источник материала: Tut.by

Бывает, приходишь в магазин за обновкой, видишь ценник и не можешь понять, как магазин придумывает такие цены. Неужели самая простая майка может столько стоить? И почему фрукты в крупной торговой сети дороже, чем в ближайшем к дому магазине? Давайте посмотрим, как складывается цена на разные товары и кто «наживается» на потребителях.

Как формируется цена на товар? Цены на продукты, одежду и другие товары берутся не с потолка. В ценник за бутылку молока заложены затраты на сырье, производство из него готового продукта, зарплаты работников фабрики, упаковку, налоги, расходы на доставку в магазин и работу самого магазина. Ко всему этому сам производитель и продавец добавляют маржу — долю прибыли. Чем длинней путь от производителя к потребителю проделывает товар, тем больше разница между его первоначальной стоимостью и тем, что за него заплатит покупатель.

С молоком понятно, но цены на одежду-то отличаются в магазинах в разы… Пришли вы в небольшой магазин отечественного производителя одежды. Выбрали байку с интересным принтом. Стоит она, например, 100 рублей. Примерно 60% от этой цены — это расходы производства и связанные с ним налоги. Еще 25% − это затраты на работу магазина и опять налоги, в этом случае с продажи, делится основатель бренда LSTR Adzieńnie Илья Аксенов. Один только налог на добавленную стоимость — это чаще всего 20% стоимости купленной вами вещи. Шить одежду в Беларуси — это не такое уж дешевое удовольствие. Производитель оплачивает аренду помещения, эксплуатационные расходы, коммунальные услуги, обслуживание и уборку помещения, закупку трикотажа и различных материалов, нужных в производстве, зарплату сотрудников и выплаты в ФСЗН. Потом одежда отправляется в магазин, некоторые производители открывают свои фирменные магазины, а некоторые — продают через дистрибьюторов. Так к себестоимости байки добавляются траты на логистику и расходы, связанные с работой магазина. В некоторых случаях наценка магазина может доходить до 50% от стоимости товара. А люксовые бренды порой увеличивают ценник в несколько раз.

Ого! С чего это магазины делают такую наценку? Магазин закупает товар с установленной производителем или посредником ценой, добавляет к ней свои расходы и закладывает процент прибыли, которую получит от продаж. В розничной торговле в цену товара входят различные расходы. Самую большую часть занимает зарплата персонала магазина − около половины всей наценки. Второе место — расходы на оплату электричества. Во-первых, для предприятий оно достаточно дорогое, во-вторых, в продовольственных магазинах его тратится много. Дальше идет арендная плата, отопление, налоги и другие траты. Так как все эти расходы предстоит покрыть заработанными на продаже средствами, так что их, естественно, включают в стоимость реализуемой продукции. Чистая прибыль магазина, который продает продукты, чаще всего составляет 1−1,5% от их стоимости. Хотя в некоторых магазинах рентабельность доходит до 3,5%. У продавцов непродовольственных товаров рентабельность выше, хотя и здесь многие стараются не превышать 4−5%. − Торговля работает не так, что мы обязательно должны каждую единицу продукции продать с прибылью. Есть группы товаров, которые осознано продаются с убытком ради того, чтобы продать какие-то другие товары с прибылью. И не обязательно торговое предприятие каждый месяц получает прибыль — есть месяцы с отрицательными экономическими результатами, − рассказывает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

Правда ли, что на цены влияют монополия и конкуренция? У монополистов, компаний, которые доминируют в производстве или продаже какой-то продукции или не имеют конкурентов, может быть соблазн искусственно завышать цену своих товаров. Ведь если у покупателя нет выбора, он купит нужную вещь за назначенную монополистом цену. За тем, чтобы они не сильно наглели, следит Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Тем не менее в торговле всегда есть компании, занимающие большую долю на рынке, у них много магазинов и сетей. Вы, наверное, замечали, что в некоторых крупных магазинах одни и те же товары могут стоить дороже, чем в средненьких. Все потому, что ведущие торговые сети имеют большее влияние на своем рынке. Нередко они закладывают в стоимость продукции большую маржу, потому что уверены, что их потребители заплатят такую цену. Более того некоторые супермаркеты ориентируются на покупателя с высокими доходами. Есть и те, которые, наоборот, делают ставку на дешевые продукты, устанавливают минимальную маржу, но достаточно хорошо зарабатывают, благодаря большому объему продаж. В маленьких магазинах цены могут быть выше, наоборот, потому что им изначально продукция достается дороже. Ведь они закупают ее меньшими партиями. Зато расположены они часто близко к дому, что удобно покупателю. В общем, все магазины борются за своего клиента, стараются или не задирать цены, или обеспечивать дополнительные «плюшки» покупателю, доставку, упаковку, предлагать скидки и программы лояльности. Конкуренция этому очень способствует.

Почему импортные товары у нас дороже, чем в соседних странах, куда их тоже завозят? Затраты на производство одежды и обуви, например, может занимать лишь пятую, а то и десятую часть от его конечной цены. Например, произведенные в Китае, Индии или Бангладеш товары по нашим меркам стоят очень дешево, потому что работники фабрик получают маленькие зарплаты, а сырье там дешевле. Но по пути от фабрики в белорусский магазин эти товары дорожают в разы. Причин тому несколько. Первая — рынок Беларуси относительно небольшой. Если товар не является продуктом массового спроса и не продается в больших объемах, как правило, он завозится маленькими партиями, из-за чего цена закупки за границей выше. Это закономерность рынка: чем меньше партия, тем дороже входящий в нее товар, чем партия больше, тем он обходится оптовикам дешевле. Вторая причина — достаточно большие издержки при ввозе товара в Беларусь. Пошлины на ввоз импортного товара у нас немаленькие. Некоторые партии несколько месяцев проходят растаможку и сертификацию. Связанные с этим неудобства и риски импортеры закладывают в стоимость предыдущей партии. Третья причина − слабая конкуренция. Часто какой-то вид товара в Беларуси завозят одна-две компании. Им хватает своей доли рынка и поэтому нет мотивации продавать продукцию с низкой наценкой. Это можно заметить по ценам на ввозимые фрукты, 80% из которых импортируют 4−5 компаний. Они могут устанавливать цены выше, чем те же фрукты стоят в соседних странах. Если бы конкуренция на этом рынке была выше, цены на овощи и фрукты неизбежно снизились бы.

И что, магазин устанавливает цену, какую захочет? Если цены на какие-то социально значимые товары растут уж очень быстро, подключается МАРТ. К примеру, неудачный урожай гречки привел к росту цен в магазинах. И когда этой осенью она заметно дорожала, МАРТ запретил магазинам устанавливать торговую надбавку выше 25%. Это правило будет работать до конца января 2020 года. Летом Министерство антимонопольного регулирования и торговли порекомендовало магазинам придерживаться предельных максимальных торговых надбавок на некоторые социально значимые товары, потому что их цена с начала года увеличивалась больше, чем общий уровень инфляции. Но искусственное сдерживание — не самый эффективный вид борьбы с высокими ценами. Потому что пока правительство контролирует цены на гречку, в тех же магазинах дорожает что-нибудь другое. Если бы бизнес, частный и государственный, крупный и мелкий, имел равные условия, работала бы реальная конкуренция, и действовали бы методы регулирования цен, которые работают в рыночной экономике, цены на продукты так быстро не росли бы, считает Виктор Маргелов.

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