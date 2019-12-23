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Купюры образца 2000 года с 1 января можно обменять только в Нацбанке
24.12.2019 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Время обмена старых банкнот на деноминированные, находящиеся в обращении, закончится 1 января 2022 года. До этого дня деньги можно обменять в Нацбанке.
Об этом
Отмечается, что обмен можно произвести в Нацбанке по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Никаких ограничений нет, и комиссии при этом не взимаются.
По информации регулятора, по состоянию на 1 декабря 2019 года изъято 98% от суммы денежной наличности «старого» образца и 60,6% - от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 г.
Крупные купюры (прежние 50, 100 и 200 тысяч рублей) изъяты из обращения почти полностью (99% из общего количества). Банкнот мелких номиналов выведено меньше – порядка 39,8%.
Напомним, деноминация в Беларуси
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Время обмена старых банкнот на деноминированные, находящиеся в обращении, закончится 1 января 2022 года. До этого дня деньги можно обменять в Нацбанке.
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