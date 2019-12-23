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«Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
24.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 6 копеек за каждый платеж», — говорится в сообщении «Белпочты».
Дополнительная плата не взимается при платежах:
Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.
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> РУП «Белпочта» вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений, сообщает официальный сайт...
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