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«Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах

24.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белпочта» вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
РУП «Белпочта» вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений, сообщает официальный сайт предприятия.

«С 1 января 2020 года при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 6 копеек за каждый платеж», — говорится в сообщении «Белпочты».

Дополнительная плата не взимается при платежах:

  • участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа);
  • в бюджет;
  • на благотворительные счета;
  • в пользу производителей услуг за основные и дополнительные ЖКУ;
  • в пользу «Белтелекома» за услуги «телефон» и ТСИС;
  • в пользу «Белпочты».

Вместе с тем при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.

 
 
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> РУП «Белпочта» вводит дополнительную плату за некоторые платежи через ЕРИП при их оплате в кассах почтовых отделений, сообщает официальный сайт...
 
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