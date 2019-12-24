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В Кремле ответили на слова Лукашенко о разных подходах Путина и Медведева

25.12.2019 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кремль не согласен со словами президента Беларуси Александра Лукашенко о разных подходах к интеграционным процессам у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.


Фото: Reuters

— Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства, — сообщил Песков.

Накануне президент Беларуси прокомментировал разговоры о «31-й дорожной карте» в интеграции с Россией.

— Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно — в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее? — сказал Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову.

23 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев увязал дополнительные формы экономического сотрудничества с Беларусью с полным выполнением согласованных «дорожных карт» по интеграции. Он Минска возможна только после исполнения «дорожных карт» по интеграции">уточнил, что речь идет о «дорожных картах» с первой по тридцатую, после выполнения которых «можно будет посмотреть и на 31-ю „дорожную карту“, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

В ответ на заявление Александра Лукашенко о «раздорожье» в отношениях с Россией представитель Кремля заявил, что отношения Москвы и Минска не переживают кризис.

— Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном, — сообщил Песков.

Он считает, что лидеры двух стран в последнее время проделали титаническую работу по согласованию пакета интеграционных «дорожных карт» и укреплению Союзного государства. Песков подтвердил, что у России и Белоруссии остаются нерешенные вопросы, но это не говорит о наличии кризиса в отношениях, отметил он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Кремль не согласен со словами президента Беларуси Александра Лукашенко о разных подходах к интеграционным процессам у российского президента Владимира Путина и...
 
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