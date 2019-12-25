ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павла Северинца снова возле дома задержал ОМОН

26.12.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сопредседателя БХД Павла Северинца задержал у его дома ОМОН. Об этом в Facebook сообщила супруга политика Ольга Северинец. Политика повезли в РУВД Центрального района.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня над Северинцем должен был состояться суд за призывы к участию в акции против интеграции 7 декабря. За участие в этой акции политика осудили еще 18 декабря, дав ему 15 суток, но отбывать наказание не отправили. Тогда Северинца тоже возле дома задержал ОМОН и отвез в суд, а потом в РУВД, где с ним провели профилактическую беседу, «настоятельно рекомендовав больше закон не нарушать».

Также 26 января в Минске проходят суды над другими участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг запланировано более 15 судебных заседаний. Большинству судьи дают штрафы 30 или 50 базовых величин, одной активистке — Елене Толстой — помимо штрафа дали 5 суток ареста и задержали прямо в зале суда. Она объявила голодовку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня над Северинцем должен был состояться суд за призывы к участию в акции против интеграции 7 декабря.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Штрафы и сутки. В Минске судят участников акций протеста против интеграции с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика