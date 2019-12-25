Павла Северинца снова возле дома задержал ОМОН

Источник материала: Tut.by

Сопредседателя БХД Павла Северинца задержал у его дома ОМОН. Об этом в Facebook сообщила супруга политика Ольга Северинец. Политика повезли в РУВД Центрального района.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня над Северинцем должен был состояться суд за призывы к участию в акции против интеграции 7 декабря. За участие в этой акции политика осудили еще 18 декабря, дав ему 15 суток , но отбывать наказание не отправили. Тогда Северинца тоже возле дома задержал ОМОН и отвез в суд, а потом в РУВД, где с ним провели профилактическую беседу, «настоятельно рекомендовав больше закон не нарушать».

Также 26 января в Минске проходят суды над другими участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг запланировано более 15 судебных заседаний. Большинству судьи дают штрафы 30 или 50 базовых величин, одной активистке — Елене Толстой — помимо штрафа дали 5 суток ареста и задержали прямо в зале суда. Она объявила голодовку.