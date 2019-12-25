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Павла Северинца снова возле дома задержал ОМОН
26.12.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сопредседателя БХД Павла Северинца задержал у его дома ОМОН. Об этом в
Сегодня над Северинцем должен был состояться суд за призывы к участию в акции против интеграции 7 декабря. За участие в этой акции политика осудили еще 18 декабря, дав ему
Также 26 января в Минске
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Сегодня над Северинцем должен был состояться суд за призывы к участию в акции против интеграции 7 декабря.
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