Штрафы и сутки. В Минске судят участников акций протеста против интеграции с Россией

Источник материала: Tut.by

В Минске проходят суды над участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг, 26 декабря, запланировано более 15 судебных заседаний.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На всех участников акций составлены протоколы ч.1 статьи 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» , большинство штрафуют, но некоторым дали и сутки. Например, активистку Елену Толстую оштрафовали на 50 базовых величин (1275 рублей) и задержали прямо в зале суда — судья назначил ей помимо штрафа 5 суток ареста. Активистка объявила голодовку.

Наталья Саматыя, Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп, Роман Герасимович, Алесь Логвинец, Виктор Ковальков (отец Викентий), получили штраф 30 базовых величин (765 рублей). Дмитрию Казакевичу назначили штраф в размере 50 базовых величин или 1275 рублей.

Напомним, две первые акции протеста прошли в Минске 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).