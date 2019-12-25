|
Штрафы и сутки. В Минске судят участников акций протеста против интеграции с Россией
26.12.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске проходят суды над участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг, 26 декабря, запланировано более 15 судебных заседаний.
На всех участников акций составлены протоколы ч.1 статьи 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Наталья Саматыя, Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп, Роман Герасимович, Алесь Логвинец, Виктор Ковальков (отец Викентий), получили штраф 30 базовых величин (765 рублей). Дмитрию Казакевичу назначили штраф в размере 50 базовых величин или 1275 рублей.
Напомним, две первые акции протеста прошли в Минске 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции протеста прошли в Минске 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)