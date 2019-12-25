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Бывшего вице-спикера парламента назначили первым заместителем главы Минприроды
26.12.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший вице-спикер парламента получил назначение в Минприроды. Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы,
60-летний Болеслав Пирштук, бывший вице-спикер парламента Беларуси, стал первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В 2016 году Болеслав Пирштук стал депутатом Палаты представителей и вице-спикером парламента. До работы в Овальном зале он занимал должность замгубернатора Гомельской области по экономике.
После избрания нового парламента Пирштук
Напомним, в сентябре президент Беларуси
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60-летний Болеслав Пирштук, бывший вице-спикер парламента Беларуси, стал первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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