Бывшего вице-спикера парламента назначили первым заместителем главы Минприроды

Источник материала: Tut.by

Бывший вице-спикер парламента получил назначение в Минприроды. Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

60-летний Болеслав Пирштук, бывший вице-спикер парламента Беларуси, стал первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В 2016 году Болеслав Пирштук стал депутатом Палаты представителей и вице-спикером парламента. До работы в Овальном зале он занимал должность замгубернатора Гомельской области по экономике.

После избрания нового парламента Пирштук признался , что в Гомель возвращаться не собирается и намерен трудоустраиваться в Минске.

Напомним, в сентябре президент Беларуси попросил «не бросать на произвол судьбы» депутатов, которые завершают свою работу в парламенте. Возможно, отметил президент, они видят себя в хозяйственной деятельности и в других органах власти.