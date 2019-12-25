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Кадровый четверг у Лукашенко: новые назначения в регионах и министерствах

26.12.2019 12:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Президент назначил:

  • Сергея Терентьева — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
  • Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Президент также дал согласие на назначение:

  • Игоря Чеснока - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
  • Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
  • Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
  • Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
  • Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;
  • Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
  • Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
  • Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;
  • Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;
  • Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;
  • Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
  • Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;
  • Сергея Гунько — первым заместителем Министра промышленности;
  • Наталья Филипповой — заместителем Министра юстиции;
  • Андрея Андреева — генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китай);
  • Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
  • Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
  • Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных...
 
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