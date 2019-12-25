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Кадровый четверг у Лукашенко: новые назначения в регионах и министерствах
26.12.2019 12:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. Об этом
Президент назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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Александр Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных...
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