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Знакомьтесь, в Полоцке новый мэр. Поменялись главы районов в Верхнедвинске и Толочине
26.12.2019 12:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря
Новый председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович переедет в Полоцк из Верхнедвинска. Он родился в этом районе. С 2003 года работал гендиректором Верхнедвинского райагросервиса, а в 2008-м стал председателем местного райисполкома.
Экс-председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук на выборах в ноябре 2019 года стал депутатом Палаты представителей.
Верхнедвинский райисполком возглавил Василий Шилов. До этого он был первым заместителем председателя.
Новый глава районной администрации и в Толочине — Олег Лындин. С 2016-го он руководил Дубровенским райисполкомом.
Кресло витебского мэра пока вакантно. Напомним, Виктор Николайкин, как и экс-глава Полоцка, также ушел в парламент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы. В Полоцке появился новый руководитель - Игорь Маркович. Предыдущий мэр - Николай...
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