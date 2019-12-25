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Знакомьтесь, в Полоцке новый мэр. Поменялись главы районов в Верхнедвинске и Толочине

26.12.2019 12:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы. В Полоцке появился новый руководитель — Игорь Маркович. Предыдущий мэр — Николай Шевчук — стал депутатом парламента седьмого созыва.


Игорь Маркович. Фото: «Двінская праўда»

Новый председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович переедет в Полоцк из Верхнедвинска. Он родился в этом районе. С 2003 года работал гендиректором Верхнедвинского райагросервиса, а в 2008-м стал председателем местного райисполкома.

Экс-председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук на выборах в ноябре 2019 года стал депутатом Палаты представителей.

Верхнедвинский райисполком возглавил Василий Шилов. До этого он был первым заместителем председателя.

Новый глава районной администрации и в Толочине — Олег Лындин. С 2016-го он руководил Дубровенским райисполкомом.

Кресло витебского мэра пока вакантно. Напомним, Виктор Николайкин, как и экс-глава Полоцка, также ушел в парламент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы. В Полоцке появился новый руководитель - Игорь Маркович. Предыдущий мэр - Николай...
 
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