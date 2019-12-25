деньги и газовая «труба»: Киев выиграл партию у «Газпрома»

Источник материала: Tut.by



Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

В декабре в Украине постановлением Кабинета министров были закрыты 5300 игровых заведений. Было изъято игорное оборудование, в том числе компьютеры на сумму около 50 миллионов гривен.

Игромания превратилась для наших южных соседей в настоящее бедствие. Киев, например, был просто усеян действовавшими в так называемой «серой зоне» (то есть, легально, но не контролируемо) пресловутыми «Космолетами» (малыми игорными заведениями), которые, по слухам, крышевал бывший помощник президента Виктора Ющенко и теперь уже экс-депутат Верховной Рады Александр Третьяков. «Космолеты» располагались в непосредственной близости от остановок метро и крупных пересадочных пунктов наземного транспорта, вызывая у слабовольных людей — в том числе, у молодежи — непреодолимое желание рискнуть деньгами. Иногда это были и последние деньги.

К игорным заведениям тянулись распространители наркотиков. Естественно, не к тем, что действовали полностью легально: их владельцы не хотели рисковать лицензиями. Но пространство вокруг «Космолетов», особенно в так называемых «депрессивных» микрорайонах Киева, было буквально усеяно соответствующими предложениями. Автор видел это собственными глазами еще несколько месяцев назад, когда ездил в Украину наблюдать предвыборную парламентскую кампанию. Поэтому очевидно, что удар по сфере был нанесен точно и своевременно: у населения образовался дефицит денег, так что отсутствие легко доступного соблазна многим помешает тратить средства впустую.

А деньги будут нужны, причем достаточно большие. Правительство Алексея Гончарука понимает неизбежность продолжения начатых еще Арсением Яценюком реформ в коммунальной сфере, которые на практике оборачиваются повышением цен на жилищно-коммунальные услуги, ростом тарифов на газ. И это — при том, что во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский обещал не только не поднимать тарифы, но, напротив, — снизить их!

Собственно говоря, первый шаг в этом направлении неожиданно был сделан. «Помог» «Газпром».

Буквально на следующий день после описанной выше операции по закрытию «Космолетов» и прочих игровых точек был опубликован протокол многосторонних договоренностей, из которых следовало: Украина и Российская Федерация нашли компромисс в вопросах поставках газа в Европу через Украину и самой Украине. Был подписан соответствующий договор на пять лет. Киев настаивал на десяти годах, так что пятилетку можно считать своего рода компромиссным вариантом.

Впрочем, у «Газпрома» выбора не было. В условиях, когда «Северный Поток — 2» так и не начал функционировать, поставки газа в Европу — а значит, надежность российской госмонополии в качестве партнера — оказались под вопросом. Особенно, если учесть, что отношения с украинской компанией «Нафтогаз» были, мягко говоря, очень напряженными: адвокаты обеих компаний чуть ли не ночевали в судах. В конце концов, «Нафтагаз» выиграл иск к «Газпрому» и последний оказался перед необходимостью выплачивать украинской стороне три миллиарда долларов. Разумеется, эта сумма будет погашена не «живыми» деньгами, а украинскими векселями, выпущенными еще в эпоху Януковича. Но и это позволило правительству Украины вздохнуть спокойно, а премьер-министру Алексею Гончаруку заявить, что в текущем отопительном сезоне тарифы для населения увеличены не будут. Как говорится, и на том спасибо.

Именно пресловутая «труба», права собственности на которую Украина сохранила несмотря на жесточайшее давление российской стороны, позволила Киеву даже в условиях открытого противостояния с Россией добиться серьезных уступок. Правда, министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю пришлось предупредить в комментарии, специально написанном для негосударственного информационного ресурса «Економічна правда», что «Газпром» — партнер неудобный и не слишком надежный — в отношении к тем, кого он считает слабее.

Нужно признать, что Украина смогла на этот раз победить благодаря ряду просчетов, допущенных российским руководством. В свое время Россия неадекватно оценила потенциал разработки в США месторождений сланцевого газа. Пик добычи сланцевого газа пришелся как раз на президентуру Дональда Трампа, так что последние годы в судах с «Газпромом» Киев чувствовал негласную поддержку Белого дома. Вследствие падения экономической заинтересованности США в российском газе упали мировые цены на газ, так что даже недавно проложенные «трубы» перестали окупаться. Сказалась и угроза американских санкций против западных компаний, сотрудничающих с российской стороной по вопросам энергетики. И в тот момент, когда «Газпром» оказался перед перспективой штрафных санкций со стороны европейских потребителей газа, ему пришлось фактически сдаваться на милость Киева. Да, разумеется, украинская сторона была едва ли не еще больше заинтересована в подписании «мировой», но у нее на руках было и больше «козырей».

Это нельзя считать заслугой исключительно новой украинской власти. Скорее всего, так, как говорится, карта легла. Но в любом случае — эта партия выиграна Киевом.

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