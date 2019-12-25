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Алкорынок ждут изменения. Лукашенко одобрил новых руководителей «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»

26.12.2019 12:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко согласовал назначение Анатолия Бубена на должность председателя госконцерна «Белгоспищепром» и Игоря Шустова — на гендиректора госхолдинга «Минск Кристалл Групп». Информация об этом размещена на сайте президента Беларуси.


Игорь Шустов. Фото: zefir.by

Руководящие должности в «Белгоспищепроме» и «Минск Кристалле» стали вакантными в октябре на фоне заявлений КГБ о коррупции в алкогольной отрасли. Обвинений в адрес тогдашних руководителей концерна Александра Забелло и водочного холдинга Станислава Иодиса не последовало. Но они лишились своих портфелей.

Сегодня Лукашенко охарактеризовал Забелло как хорошего специалиста, но подчеркнул недопустимость такой работы.

— Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю, — сказал Лукашенко. Экс-руководителю «Белгоспищепрома» он пообещал найти крепкий район, чтобы тот доказал свои руководящие качества.

— Потерять, конечно, его нельзя, но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных, особенно в сфере коррупции, — резюмировал глава государства.

Новый глава «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен в течение 14 лет занимал руководящие должности на Гродненском ликеро-водочном заводе. Затем 4 года был главой администрации Октябрьского района Гродно. С 2017 года работал начальником гродненского филиала Банка развития.

Свежеиспеченный гендиректор «Минск Кристалл Групп» Игорь Шустов ранее работал первым заместителем председателя концерна «Белгоспищепром» и курировал, в том числе, алкогольную отрасль.

В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена, обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи.

— Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах, — убежден президент.

Он подчеркнул, что в стране необходимо держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, контролировать продажи на рыночных условиях. В то же время государство должно нести ответственность за качество продукции.

Водка двойного назначения. Частники и «Минск Кристалл» устроили жаркий спор о будущем алкорынка

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Лукашенко назначил Анатолия Бубена председателем госконцерна «Белгоспищепром», а Игоря Шустова - гендиректорам госхолдинга «Минск Кристалл Групп».
 
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