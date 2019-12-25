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«Примем окончательно решение по развитию Витебщины». После праздников Лукашенко посетит регион
26.12.2019 13:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После новогодних праздников Александр Лукашенко планирует посетить Витебскую область. Об этом он
Президент сообщил, что в ближайшее время будет принято окончательное решение по развитию Витебской области.
— В Витебской области после праздников мы встретимся. Как я и обещал, примем окончательно решение по развитию Витебщины. Уверен, во всех областях этот опыт будет востребован. Обратите на это серьезное внимание, — сказал он.
Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркнул важность работы с убыточными предприятиями.
— Ваша зона ответственности — председатели райисполкомов — лежит прежде всего в сфере деятельности и интересов убыточных предприятий. Это 2−3 предприятия в районе. За них отвечают персонально председатель райисполкома и его заместители, — отметил он.
Напомним, сегодня президент провел кадровые назначения — в трех регионах Витебщины
Последний раз Лукашенко
Александр Лукашенко предостерег руководство Витебской области от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха — речь шла о создании
— Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать, — заявил Лукашенко.
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«В Витебской области после праздников мы встретимся. Как я и обещал, примем окончательно решение по развитию Витебщины. Уверен, во всех областях этот опыт будет...
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