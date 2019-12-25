«Примем окончательно решение по развитию Витебщины». После праздников Лукашенко посетит регион

Источник материала: Tut.by

После новогодних праздников Александр Лукашенко планирует посетить Витебскую область. Об этом он заявил 26 декабря на назначении новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также руководителей местной власти.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент сообщил, что в ближайшее время будет принято окончательное решение по развитию Витебской области.

— В Витебской области после праздников мы встретимся. Как я и обещал, примем окончательно решение по развитию Витебщины. Уверен, во всех областях этот опыт будет востребован. Обратите на это серьезное внимание, — сказал он.

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркнул важность работы с убыточными предприятиями.

— Ваша зона ответственности — председатели райисполкомов — лежит прежде всего в сфере деятельности и интересов убыточных предприятий. Это 2−3 предприятия в районе. За них отвечают персонально председатель райисполкома и его заместители, — отметил он.

Напомним, сегодня президент провел кадровые назначения — в трех регионах Витебщины появились новые руководители.

Последний раз Лукашенко посещал Витебск 22 ноября. Тогда он провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области и устроил разнос местной власти.

Александр Лукашенко предостерег руководство Витебской области от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха — речь шла о создании суперкрупного холдинга .

— Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать, — заявил Лукашенко.