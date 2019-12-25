Лукашенко опять предрек Беларуси «сложный, очень непростой год»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вновь назвал прошедшие парламентские выборы репетицией и предрек Беларуси непростой год. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласовывая кадровые назначения , Лукашенко поблагодарил всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в парламент.

— Но, как я уже не единожды говорил, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это была репетиция. Основное действо нас ждет впереди. Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит, мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю, — заявил Лукашенко.

Главная угроза

Президент подчеркнул, что главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики.

— А экономика зависит от нас — руководителей. Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики, — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что в первую очередь в сфере внимания руководителей лежат вопросы в сельском хозяйстве и промышленности.

— Мы выкарабкались в прошлом году после неурожайных нескольких лет. Вышли на какой-то уровень. Хорошо, что не допустили спада сельскохозяйственного производства. За это спасибо всем сельчанам. Тем не менее расслабляться нельзя. Вы видите, какая погода сейчас стоит. Это негативно скажется на озимых культурах. Поэтому надо быть готовыми вовремя подкормить озимые, чтобы получить соответствующий урожай. Поэтому — люди, экономика и профессионализм — по всем направлениям, которые будут входить в сферу вашей деятельности, — подытожил Александр Лукашенко.

В заключение Лукашенко пожелал успехов и поздравил согласованных к назначению руководителей с наступающим Новым годом и попросил передать жителям в их районах самые добрые пожелания. Он также отметил, что считает должности председателей райисполкомов не только ответственными, но и одними из наиболее интересных.

— Кроме руководителя предприятия и председателя райисполкома, я в стране более интересных должностей не вижу, — сказал он.

Напомним, в 2020 году пройдут выборы президента Беларуси.