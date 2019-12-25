На Гомельщине новый первый зам губернатора, глава района и председатель райисполкома

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначения заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. В результате в Гомельской области три новых чиновника .

Так, на должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома согласован Игорь Чеснок, возглавлявший до этого Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.





Председателем Наровлянского райисполкома станет Сергей Дылюк, занимавший должность зампредседателя Мозырского райисполкома.



Фото: mazyr.by

В кресло главы администрации Железнодорожного района Гомеля Виталия Уткина, который ушел в депутаты, пересядет заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.



