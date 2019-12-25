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На Гомельщине новый первый зам губернатора, глава района и председатель райисполкома
26.12.2019 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначения заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. В результате в Гомельской области
Так, на должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома согласован Игорь Чеснок, возглавлявший до этого Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.
Председателем Наровлянского райисполкома станет Сергей Дылюк, занимавший должность зампредседателя Мозырского райисполкома.
В кресло главы администрации Железнодорожного района Гомеля Виталия Уткина, который ушел в депутаты, пересядет заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.
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Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначения заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов....
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