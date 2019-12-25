ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельщине новый первый зам губернатора, глава района и председатель райисполкома

26.12.2019 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначения заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов. В результате в Гомельской области три новых чиновника.

Так, на должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома согласован Игорь Чеснок, возглавлявший до этого Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию.


Председателем Наровлянского райисполкома станет Сергей Дылюк, занимавший должность зампредседателя Мозырского райисполкома.


Фото: mazyr.by

В кресло главы администрации Железнодорожного района Гомеля Виталия Уткина, который ушел в депутаты, пересядет заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков.


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко согласовал назначения заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов....
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Примем окончательно решение по развитию Витебщины». После праздников Лукашенко посетит регион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика