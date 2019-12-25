Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электрозащелка для контроля в СКУД двери с механическим замком В портфолио продуктов Smartec для СКУД появились дверные электрозащелки ST-SL351NC нормально-закрытого типа с малопотребляющими катушками и удержанием до 2500 ньютонов....

В портфолио продуктов Smartec для СКУД появились дверные электрозащелки ST-SL351NC нормально-закрытого типа с малопотребляющими катушками и удержанием до 2500 ньютонов. Они предназначены для установки на объектах, где требуется гарантированное блокирование дверей с механическими замками, в том числе при отключении питания, и ST-SL351NC поддерживают режим длительной электроразблокировки. Благодаря симметричной конструкции новая электрозащелка является универсальным устройством, которое работает как с правыми, так и с левыми створками и может устанавливаться горизонтально. Кроме того, новинка снабжена регулируемым язычком для корректировки зазора между ним и ригелем замка в случае перекоса двери. Быстро установить систему контроля доступа на эксплуатируемых объектах, двери которых оснащены механическими замками, можно с помощью электромеханических защелок.Как и другие электрозащелки, ST-SL351NC врезается в дверной косяк вместо стандартной ответной части замка и подключается к СКУД. Поскольку новинка является устройством нормально-закрытого типа, блокирующим дверь при снятии напряжения, она будет оптимальным выбором для особо охраняемых объектов и помещений, требующих надежной блокировки, в том числе при аварийном обесточивании объекта. При этом дверь, с которой взаимодействует электрозащелка, должна быть оборудована фалевой ручкой для беспрепятственного выхода людей из помещения в аварийной ситуации.Свободный доступ в помещения электрозащелка может обеспечивать в часы пик, а также в часы массового посещения людей, поскольку ST-SL351NC имеет режим длительной электрической разблокировки. Для этого электрозащелка оснащена специальными малопотребляющими катушками, которые могут работать под напряжением без перегрева в течение длительного времени. Благодаря этому ее можно устанавливать также на внутренние двери входных групп объектов с высокой проходимостью.ST-SL351NC рассчитана на многолетнюю эксплуатацию на одной рабочей точке, поэтому снабжена язычком, положение которого можно быстро отрегулировать. То есть в любой момент времени можно изменить взаимное расположение язычка электрозащелки и косого ригеля замка без демонтажа электрозащелки в дверной раме. Следует отметить, что электрозащелка и ригель замка смещаются друг относительно друга вследствие перекосов дверной конструкции, вызванных ошибками установки либо значительным изменением температуры и/или влажности.Вероятность залипания язычка ST-SL351NC практически сведена к нулю, поскольку якорь электрозащелки изготовлен из магнитомягкого цинкового сплава. Это позволяет не только исключить залипание, но и предотвратить несанкционированное проникновение в помещение сразу за предыдущим посетителем, поскольку магнитомягкие материалы мгновенно размагничиваются при снятии напряжения. Следует отметить, что электрозащелка удерживает дверь при внешних усилиях до 2500 ньютонов и позволяет разблокировать ее при противонагрузке до 70 ньютонов.www.smartec-security.ru