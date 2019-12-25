Заместителя начальника Генштаба уволили «в связи с совершением проступка»

Источник материала: Tut.by

Заместитель начальника Генштаба Андрей Пасеко уволен по приказу министра. Информацию об этом подтвердила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.



Фото: mil.by

— Действительно, министр обороны 23 декабря подписал приказ об увольнении полковника Пасеки. Формулировка: «в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом прохождения военной службы в качестве основания для его досрочного расторжения».

Сейчас военная комендатура проводит по факту нарушения проверку, до ее окончания говорить более конкретно, что это за проступок, Министерство обороны не может, пояснила представитель Минобороны.

Наталья Гаврусик лишь уточнила, что речь не идет о задействовании в чем-то незаконном военнослужащих срочной службы.

— Проверка длится до месяца, через три недели, думаю, можно будет говорить о чем-то более конкретном, — подытожила Гаврусик.