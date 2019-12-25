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Беларусбанк прекратит приём и отправку переводов в системе BLIZKO
26.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO.
BLIZKO — российская система денежных переводов. Через нее можно отправлять деньги в трех валютах: российских рублях, долларах и евро. На территории Беларуси переводить деньги через эту систему можно было в Беларусбанке.
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> Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO. Об этом сообщает пресс-служба банка. С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает...
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