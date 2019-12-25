Беларусбанк прекратит приём и отправку переводов в системе BLIZKO

Источник материала: Полесская правда



Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO.

BLIZKO — российская система денежных переводов. Через нее можно отправлять деньги в трех валютах: российских рублях, долларах и евро. На территории Беларуси переводить деньги через эту систему можно было в Беларусбанке.