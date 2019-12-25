Северинца ОМОН свозил в суд, где его оштрафовали. А потом увезли отбывать 15 суток на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Павла Северинца, задержанного утром ОМОНом, отвезли в суд, где его оштрафовали на 1275 рублей за призыв к участию в акции протеста. Потом оппозиционера увезли отбывать наказание — 15 суток он просидит на Окрестина. Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, за участие в акции протеста 7 декабря политика осудили еще 18 декабря, дав ему 15 суток , но отбывать наказание не отправили. Тогда Северинца тоже возле дома задержал ОМОН и отвез в суд, а потом в РУВД, где с ним провели профилактическую беседу, «настоятельно рекомендовав больше закон не нарушать».

Также сегодня в Минске прошли суды над другими участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг было запланировано более 15 судебных заседаний. Большинству судьи дали штрафы 30 или 50 базовых величин, одной активистке — Елене Толстой — помимо штрафа дали 5 суток ареста и задержали прямо в зале суда. Она объявила голодовку.