ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Северинца ОМОН свозил в суд, где его оштрафовали. А потом увезли отбывать 15 суток на Окрестина

26.12.2019 16:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Павла Северинца, задержанного утром ОМОНом, отвезли в суд, где его оштрафовали на 1275 рублей за призыв к участию в акции протеста. Потом оппозиционера увезли отбывать наказание — 15 суток он просидит на Окрестина. Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, за участие в акции протеста 7 декабря политика осудили еще 18 декабря, дав ему 15 суток, но отбывать наказание не отправили. Тогда Северинца тоже возле дома задержал ОМОН и отвез в суд, а потом в РУВД, где с ним провели профилактическую беседу, «настоятельно рекомендовав больше закон не нарушать».

Также сегодня в Минске прошли суды над другими участниками массовых акций против интеграции с Россией, которые состоялись 7 и 8 декабря. На четверг было запланировано более 15 судебных заседаний. Большинству судьи дали штрафы 30 или 50 базовых величин, одной активистке — Елене Толстой — помимо штрафа дали 5 суток ареста и задержали прямо в зале суда. Она объявила голодовку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также сегодня в Минске прошли суды над другими участниками массовых акций против интеграции с Россией. Большинству участникам дали штрафы 30 или 50 базовых величин,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Оппозиция требует опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика