Источник материала: Tut.by

В Минске проходит очередная акция против интеграции с Россией. Мероприятие не согласовано с городскими властями.





12.00 На Октябрьской собралось с десяток активистов. Из оппозиционных лидеров пришли Вячеслав Сивчик и Ольга Ковалькова.

— Лукашенко по-прежнему продает Беларусь, а мы по-прежнему требуем рассекретить дорожные карты. К тому же сейчас на Окрестина незаконно находятся активисты, и мы требуем их освобождения, — заявил Сивчик.





В каком формате будет проходить акция, политики пока не озвучили. Ранее сообщалось о шествии вдоль проспекта Независимости.

(Обновляется).

Напомним, в декабре прошло уже четыре акции против интеграции с Россией. Все они были приоручены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина. После акций 7 и 8 декабря милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Над большинством участников уже прошли суды: большая часть из них получила штрафы, несколько человек, в том числе организатора акций Павла Северинца, суд отправил на «сутки».

Видео: стрим « Радыё Свабода «