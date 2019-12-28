ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходит очередная акция против интеграции с Россией

29.12.2019 12:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске проходит очередная акция против интеграции с Россией. Мероприятие не согласовано с городскими властями.


12.00 На Октябрьской собралось с десяток активистов. Из оппозиционных лидеров пришли Вячеслав Сивчик и Ольга Ковалькова.

— Лукашенко по-прежнему продает Беларусь, а мы по-прежнему требуем рассекретить дорожные карты. К тому же сейчас на Окрестина незаконно находятся активисты, и мы требуем их освобождения, — заявил Сивчик.


В каком формате будет проходить акция, политики пока не озвучили. Ранее сообщалось о шествии вдоль проспекта Независимости.

(Обновляется).

Напомним, в декабре прошло уже четыре акции против интеграции с Россией. Все они были приоручены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина. После акций 7 и 8 декабря милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Над большинством участников уже прошли суды: большая часть из них получила штрафы, несколько человек, в том числе организатора акций Павла Северинца, суд отправил на «сутки».

Видео: стрим «Радыё Свабода«

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре прошло уже четыре подобные акции. Участников акций 7 и 8 декабря оштрафовали, некоторых отправили на «сутки».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Посол России в Беларуси: Москва и Минск согласуют интеграцию в начале 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика