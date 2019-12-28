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Вдоль проспекта Независимости в Минске люди выстроились в «живую цепь»

29.12.2019 15:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вдоль проспекта Независимости в Минске около 30 человек выстроились в «живую цепь», позже людей в «цепи» стало больше — около 70-ти. Так они выступают против интеграции с Россией.


Один из организаторов «цепи» Юрий Губаревич считает, что снижение количества участников акций связано с отсутствием актуальной повестки.

Напомним, в первую «живую цепь», 7 декабря, выстроилось несколько сотен человек — тогда «цепь» растянулась от Главпочтамта до парка Янки Купалы.

В декабре прошло уже пять (включая сегодняшнюю) акций против интеграции с Россией. Все они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина. После массовых акций 7 и 8 декабря милиция провела с их участниками профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Над большинством участников уже прошли суды: большинство получили штрафы, несколько человек, в том числе организатора акций Павла Северинца, суд отправил на «сутки».

 
Теги: Минск
 
 
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