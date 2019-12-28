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Вдоль проспекта Независимости в Минске люди выстроились в «живую цепь»
29.12.2019 15:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вдоль проспекта Независимости в Минске около 30 человек выстроились в «живую цепь», позже людей в «цепи» стало больше — около 70-ти. Так они выступают против интеграции с Россией.
Один из организаторов «цепи» Юрий Губаревич считает, что снижение количества участников акций связано с отсутствием актуальной повестки.
Напомним, в
В декабре прошло уже пять (
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Ранее на Октябрьской прошел митинг против интеграции.
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